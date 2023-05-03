粉嶺高球場｜環諮會認同土拓署補交資料　惟要求修改佈局保育樹林

粉嶺高爾夫球場其32公頃用地將於今年9月收回，政府擬在其中四份一的收回土地發展公營房屋，惟建屋計劃去年去環境諮詢委員會「闖關」不果，土木工程拓展署須補做生態研究。

環諮會近日接獲相關報告，今日（3日）開會商討，會上透露香港哥爾夫球會於今日早上提交補充資料，反駁土拓署的報告，批評署方的調查方法「不科學」、「不專業、不合格」等。環諮會經閉門商討後，大致認同土拓署的補充資料，但建議環保署在考慮是否「開綠燈」為工程批出環境許可證時，應實施附加條件要求修改房屋佈局，以保育面積約0.4公頃的樹林。



▼粉嶺高爾夫球場▼



+ 5

多名環諮會委員在會上，質疑土拓署最新提交的補充環評報告，仍與高球場的數據有很大差分歧，質疑其可靠性，並指對土拓署未有參考上屆委員的意見修改發展佈局，剷平現存的樹森「感到失望」，又指新種植的樹木，無法彌補現有數十年樹齡樹木的生態價值。

土拓署回應指，其調查方式是根據當局指引進行，故無法與高球場較大範圍、長年累月的「地氈式」調查相提並論，而較短時間的調查才能統計到真正在擬議發展的32公頃棲息的物種，相反長時間的調查有可能會吸引到其他物種飛過。

環保署30日內要作出決定

由於今日會議是因應上屆委員要求是法定程序以外，故即使換屆後，今日會議亦毋須再就項目表決，但環保署署長須在土拓署提交補充資料後的30日內，決定是否批准擬議項目通過。

環諮會主席查逸超在閉門會議後表示，委員一致認為土拓署提交的8項附加資中的其中6項，大致上能達到委員的早前提出要求，但建議環保署署長在審批環境許可證時，應考慮附加條件，要求土拓署必須修改房屋發展的詳細布局圖設計，以及保育分區一內面積近0.4公頃的樹林。

翻查資料，香港哥球會今日提交的文件，以15點反駁土拓署的補充環評報告，批評對方的雀鳥調查方法「不科學」、蝙幅調查不足、樹木調查報告「不專業、不合格」，質疑署方未以滿足環諮會/ 環保署的要求，並指責署方未有帶委員到環諮會委員到現場視察，致委員難以作出決策。文件強調，補充環評「未能扭轉環評報告嚴重不足和不可接受的情況，這份報告表面上缺乏被接納的法律理據。」

當局會保育的林地毗鄰現有的停車地。（報告截圖）

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼

