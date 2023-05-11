粉嶺高球場｜規劃署申延期向行會交修訂大綱圖　哥球會：極度遺憾

粉嶺高爾夫球場其32公頃用地將於今年9月收回，當中四份一用地擬發展公營房屋。環保署署長今日（11日）宣布，接納環諮會意見，有條件批准土木工程拓展署提交的環境影響評估報告，但要求該署因應環諮會要求，修改房屋發展的詳細布局設計，以保育0.4公頃林地等。

環評報告獲批後，規劃署將會安排公聽會，處理公眾申述和意見，惟相關的計劃大綱草圖提交予行會核准的期限將屆滿，故規劃署申請將提交期限，延期半年至11月31日，而土拓署亦會跟進環保署署長的要求，並向城規會交代。城規會周五(12日)將開會商討延期事宜。

香港哥爾夫球會發聲明指，對環保署署長有條件批准環評的決定表示「極度遺憾」，直指環保署的決定「完全是基於充斥嚴重和實質性錯漏的環評報告而作出，未能確保粉嶺球場擬建發展用地的生態完整性和可持續性。」



▼粉嶺高爾夫球場▼



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發展局表示，環評報告獲批後，城規會將安排公聽會，處理公眾就草圖提出的申述和意見。為讓城規會有充足時間完成聆聽公眾意見及審議程序，規劃署將建議城規會根據《城市規劃條例》，將草圖提交行政會議的限期，延長半年至今年11月30日。

當局指，土拓署將會與相關部門跟進環保署署長的要求，包括重新檢視公營房屋發展的布局設計、樓宇高度和發展密度等，並向城規會交代，並強調政府在北端用地興建公營房屋的意向維持不變。

當局又強調，不論城規程序進展，涉及的32幅公頃高球場土地的短期租約將於8月31日屆滿，政府將於9月1日起按計劃收回有關土地，康文署將負責有關場地的管理和保養工作，包括預留作公營房屋發展的北端部分，直至該部分交予土木工程拓展署開展工程。康文署稍後將公布有關場地管理及開放的詳細安排。

當局會保育的林地毗鄰現有的停車地。（報告截圖）

當局又重申，如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間需要臨時額外土地以作支援，相關部門亦樂意在可行情况下提供適切協助。

香港哥爾夫球會發聲明，對環保署有條件批准環評報告表示「極度遺憾」，直指今次批准的條件和緩解措施，「完全是基於充斥嚴重和實質性錯漏的環評報告而作出，未能確保粉嶺球場擬建發展用地的生態完整性和可持續性」，批評當局的決定在香港應對氣候變化目標的「一大倒退」，「踐踏了香港的文化遺產、踐踏了北區原居民的歷史文化，破壞人與自然的和諧共生。」

高球會續指，會高度關注當局如何維持擬建發展用地的高水平管理，以確保有關用地珍貴生態的可持續發展；同時密切留意政府就發展計劃所採取的進一步行動。

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼



立法會議員劉國勳。（資料圖片／蘇煒然攝）

民建聯立法會議會劉國勳表示，政府早前的報告未有回應到社會對發展引起的環境和交通影響的關注，而環保署署長批准環評報告時，亦有將相關考量納入進一步審批的條件，希望政府部門認真對待相關要求，特別是重新檢視規模，以及能否與北部都會區作整全規劃，以及房屋項目對當區交通的影響。