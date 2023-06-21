將軍澳南橋完成上椿躉　方國珊：與北橋、跨灣大橋構成「三重彩」

繼去年將軍澳跨灣連接路大橋去年12月通車後，區內再有新橋「登場」。西貢區議會議員方國珊昨日（20日）在Facebook表示，供人行的將軍澳南橋已完成安裝上椿躉，她形容在將軍澳海濱與北橋、跨灣大橋構成「三重彩」，將於今年年底前啟用，不過南橋不設單車徑。



供人行的將軍澳南橋已完成安裝上椿躉，將軍澳海濱成「三重彩」——（由上至下）跨灣大橋、建造中南橋、北橋。（方國珊Facebook圖片）

啟用後更方便往來將軍澳南及日出康城

目前將軍澳有兩條可供行人使用的跨海橋，最早落成為北橋「海濱公園行人天橋」，連接豪宅Savannah及已修復的環保大道堆填區將軍澳南海濱長廊；另一是去年12月通行的將軍澳跨灣大橋連接路，可以來往將軍澳南至日出康城。

近日完成安裝上椿躉的南橋，位於北橋西南面約400米，連接豪宅Ｍonterey及環保大道堆填區將軍澳南海濱長廊另一點，更接近賽馬會香港足球總會足球訓練中心入口。日後如要由將軍澳南過對岸，便無需兜路行北橋，省卻不少時間，更快往來日出康城。

將軍澳跨灣連接路大橋去年12月通車後，將軍澳南橋也預計年內「登場」。（土力工程拓展署圖片）

南橋行人天橋長約150米，以提升東邊水道兩岸海濱的連繫。與跨灣連接路主橋一樣，南橋亦為鋼拱橋及，並採用像砌積木般的建造方法。從圖中可見，位於跨灣大橋與北橋之間的南橋，形態彷如海浪在將軍澳灣與東邊水道之間蕩漾。

西貢區議會議員方國珊昨日在Facebook撰文：「將軍澳南橋已完成安裝上椿躉，將軍澳海濱成「三重彩」——北橋、南橋、跨灣大橋，三條彩虹成形。」

方補充說，按計劃南橋會在今年年底前啟用，但踏單車人士要注意，橋上不設單車徑，即不能在橋上踩單車。