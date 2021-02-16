將軍澳跨灣連接路雙拱鋼橋到港　日後有單車徑行人路　市民感期待

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-16 19:22

將軍澳跨灣連接路的預製雙拱鋼橋今日運抵香港，稍後將在橋墩位置安裝。項目預期於2022年竣工，往返將軍澳東南部和九龍，亦可分流環保大道及將軍澳市中心一帶的交通，使區內的交通網絡更為暢達。 有住將軍澳區的市民表示，相當期待將軍澳跨灣連接路落成，改善將軍澳區交通情況。而將軍澳跨灣連接路是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，有市民亦認為項目形式頗為新奇，表示落成時特意到訪使用。

將軍澳跨灣連接路的預製雙拱鋼橋於日前運抵香港，稍後將在橋墩位置進行安裝，建成後將是全港最大跨度及最重的鋼拱橋。（黃穎津攝）

今日抵港的雙拱鋼橋長200米，重約10,000公噸，以高強度鋼材建造，是將軍澳跨灣連接路海上高架橋的組成部分，建成後將是全港最大跨度及最重的鋼拱橋。同時，將軍澳跨灣連接路是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，橫跨將軍澳灣，連接將軍澳東南部和將軍澳—藍田隧道，亦會連繫調景嶺和將軍澳市中心。

將軍澳隧道為唯一出口 市民盼大橋落成改善交通

項目於2022年竣工，有住將軍澳區的市民張先生表示，已聽聞有關計劃超過10年，而一橋三用的形式相當新奇，因此他對項目落成相當期待，表示待峻工時一定會前往試用單車徑及行人路。他亦希望大橋落成後能改善區內交通以及人流。

另一位住將軍澳的市民麥先生同樣對大橋即將落成感到滿意：「將軍澳隧道得一個出口，要行去清水灣道嗰面，近來越來越多人入住，有時都要塞10幾分鐘。」而大橋落成，將軍澳不再只有一個出口，能有效改善交通擠塞問題，故麥先生亦頗為期望大橋落成，令交通更加方便。

一橋多用感新奇 市民：想像唔到

鄭小姐則對大橋落成不太感興趣，她平日大多乘搭港鐵出入將軍澳，故對區內交通感受不大。但她亦指出，有時乘搭的士途經將軍澳，會「有啲塞塞哋」，如若大橋落成能改善交通，她亦相當期待。鄭小姐又指，她以前沒有聽說過有關大橋的消息，但從記者口中得知項目是全港首個集單車徑、行人路、行車道等於一身的海上高架橋後，感到非常新奇，「想像唔到」，表示待落成後會前往一觀，「睇吓咩環境」。