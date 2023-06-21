邱德根家族申荃灣川龍建渡假酒店　規劃署不反對料開綠燈成功闖關

邱德根家族持有、位於荃灣大帽山腰的地皮，早前申請興建27幢獨立屋被駁回後，其後再申請改建酒店，幾經修訂後再闖城規會。規劃署指，不反對規劃申請，料城規會很大機會通過方案。

根據規劃文件，該毗鄰大欖郊野公園和川龍村的地皮，申請興建一座酒店大樓和13幢渡假別墅，提供197間客房，惟早前城規會已收到175份反對意見，包括嘉道農場、香港觀鳥會、長春社、川龍村公所及原居民代表等。



城規會文件顯示，地皮位於荃灣川龍荃灣市地段389號，毗連政府土地，地點位處大帽山山腰，鄰近大欖郊野公園和川龍村。申請人申請放寬地積比，並將高度限制由3層增至5層（不包括一層地庫樓層），以發展渡假酒店，包括一座酒店大樓及13幢渡假別墅，提供197間客房，總樓面面積為7,983平方米，較早前的設計少一座酒店大樓，但卻大增56間客房。

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根據設計，擬議發展土地呈「L型」，包圍一幅祖堂地，13幢渡假別墅均位於東邊，毗鄰該祖堂地，別墅樓高3層，地下為客飯廳，樓上兩層則為客房，室外設有健身室/ 瑜伽區，亦有緩跑徑；而酒店大樓則位於另一側，樓高五層，一至四樓為客房，並設有地庫停車場，旁邊亦有露天遊泳池。

據申請人的方案，發展渡假酒店能為市民帶來獨特的旅遊體驗，帶出分區計劃大綱草圖的「說明書」指出川龍及下花山「有良好潛力用作本地生態旅遊發展」的意向，並能配合政策方向，以鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位，而渡假酒店的設計已在場地佈局及建築層面上，以敏感設計為擬議發展及自然保護取得平衡，不會為該區帶來負面影響。

城規會文件顯示，規劃署在今次改劃申請中，收到185份意見書，當中6份是支持，餘下175份意見書是反對意見，6份意見書只提出一般意見。在反對意見中，包括嘉道理農場、觀鳥會、長春社及村民代表等。

反對意見主要提出，擬發展地點鄰近高生態價值地帶，或會危害鳥類及蝴蝶棲息，亦可能影響附近的集水區，污染食水；亦有反對意見提出，該處的交通不便，未來會造成擠塞，亦可能阻礙村民的出入通道。

不過，規劃署對今次改劃申請持不反對的態度，相信城規會亦很大機會通過改劃。規劃署表示，倘城規會亦支持方案，應引入不同的措施，包括交通設計、更新環評資料等。

翻查資料，地皮由達豐企業有限公司、Cathay Motion Picture Studios Limited和邱德根持有，前者由遠東發展創辦人邱德根家族後人持有，而Cathay Motion Picture Studios Limited則由其次子邱達昌持有。

該地皮曾於2016年向城規會申請發展低密度住宅及挖土工程，擬興建27幢獨立屋，隨後被傳媒揭發非法倒泥頭而捲入醜聞，遠東當時聲稱公司對事件全不知情，形容公司亦是受害者，有關申請隨後遭城規會否決。地皮再在2018申請改建渡屋酒店，惟隨後自行撤回申請，近期再度申請闖關。