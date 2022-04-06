精簡土地程序削諮詢　黃偉綸稱先引進後優化　預告不止一次修例

發展局擬修例，精簡土地行政程序，包括將城市規劃委員會的公眾表述削減至僅餘一輪諮詢、考慮制申請修訂圖則的人為土地業權人或公職人員，並盡量令法定圖則製訂時間由17個月縮至9個月等。

發展局局長黃偉綸表示，有關修例減省現時架床疊屋的做法，讓規劃署負責一系列關於高度限制等的諮詢，形容是參考海濱事務委員會的做法，「先引進措施後優化」，更預告不止一次修例：「冇話呢次係最後一次。」他更反駁外界稱精簡土地程序令土地開發有欠謹慎：「如果咁諗，一世都改唔到」，強調會從中取平衡。



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「抄海濱事務委員會嗰條橋」

黃偉綸在晚上於港台播出的節目《盤點政策》表示，精簡土地程序在過往一系列精簡行政程序改動後，當局進一步推動法律改動，讓規劃署統領高度限制等規劃，他形容整個改劃程序「有少少係抄海濱事務委員會嗰條橋，佢哋係『先開通，後優化』，咁我哋就先引進嗰個措施，將來可以再優化」，更預告修例不僅止一次：「咁我哋每一次，你見我哋每次有措施出嚟，都冇話呢次係最後一次。」

他引述個別測量師說，過往的精簡行政程序措施，在簡單項目的程序縮減6個月，而複雜的項目更加大減18個月，但坦言有待措施發展成熟後，才能提供具體、精準的數據。

發展局局長黃偉綸。（資料圖片）

再有法例改動 先賣關子

被問到加快程序會否令整個規劃有欠謹慎，黃偉綸強調要權衡，「如果咁諗，一世都改唔到」，形容當中的挑戰是要確保能維護到必要的標準，「如果單純係要穩陣，每樣嘢都睇10次嘅時候，得㗎、梗係可以啦，咁但係你社會就好冇效率。」他又「賣關子」稱，會再有法例改動，但未有交代相關詳情。

政府去年公布的《香港2030+：跨越2030 年的規劃遠景與策略》最終報告，提到整體土地應將增至7,300公頃，較早前的預測多逾1,000個公頃，黃偉綸解釋，在2016年「供土地供應專責小組未有考慮到「香港人想住大啲」、增加公共空間的心願，令低估社會的土地需求。

他續指，本港仍有七成多土地未發展，包括綠化帶和郊野公園，惟本港欠缺適合在短時間內進行高密度發展的土地，當局過往幾年已從基建着手，包括新界北部的北環線、北區醫院增至2,100病床，令政府有信心將土地供應增至7,300公頃，亦重新建立土地儲備概念。

對於被質疑「篤數」，他反駁指，當中有3,200公頃的土地已到後期階段，包括東涌東填海、古洞北、粉嶺北、洪水橋廈村的規劃亦在進行，中長期則有「明日大嶼」和北部都會區，加上小蠔灣車廠上蓋改劃等，形容過程有挑戰性，但有序安排便可克服。