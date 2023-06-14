中環市集｜SummerFest海濱市集　夜市美食攤位工作坊附日子/時間

中環海濱有特色市集，橫跨端午節連周六、日。暑期盛事《中環夏誌》六月再降臨中環海濱。市集將會有超過160個手作設計品牌，現場亦有大型打卡佈置、草地放空區、祭典遊戲技巧班、音樂表演、DIY工作坊及釣水球體驗班等。讓大家chill住感受夜市體驗。



SummerFest中環夏誌 x LOCOLOCO文創市集

今年LOCOLOCO將繼續與夏誌合作舉辦「LOCOLOCO文創市集」，一連4日，橫跨端午節及周末，以夏日文創祭做主題。

約160個手作設計特色小店

會場內設160個手作設計品牌，真的會花多眼亂。一齊睇睇有哪些可愛特色小店吧？

【1】Innerwoodnplant - 全手工製 各種可愛造型擴香石

【2】十三小時雜貨店 - 小擺設把心意藏在香氣

【3】There design - 復古與現代 mix & match飾品

【4】patricin_craft - 廢紙轉化為暖心字句心意卡

【5】Captain Ryan - 收集日常旅程的冒險能量裝備掛蠅

【6】Physiojam - 自家研製冰染漂染技術T恤

現場有以下設施，大家可以嬉戲耍樂打卡：

【1】蛋蛋彈彈 - 巨大太陽蛋彈床

【2】太陽花田 - 打卡佈置

【3】放電樂園 - 小朋友放電玩物

【4】大藍鯨 - 十二米長大型佈置

【5】籃球牆 - 設有多個球框的籃球架

【6】太陽沙灘 - 在摩天大廈跟前堆沙

【7】小車手賽道 - 小車手蓄勢待發

另外有些DIY工作坊，訪客可以自製手作仔，同時感受日本祭典的氣氛︰

工作坊時間表：

【1】浮游花工作坊 6月22日

15:30-16:30；16:30-17:30；18:00-19:00; 19:00-20:00

【2】風鋑彩繪工作坊 6月23日

15:30 -16:30;16:30 -17:30；18:00 - 19:00; 19:00 - 20:00

【3】祭典面具工作坊 6月24日

15:30 - 16:30; 16:30 - 17:30; 18:00 - 19:00; 19:00 - 20:00

【4】彩繪夏日扇工作坊6月25日

15:30 - 16:30；16:30 - 17:30；18:00 - 19:00; 19:00 - 20:00

一連4日文創市集分為手創篇、悠閒篇、玩樂篇和海邊篇，不妨與家人朋友一起到中環市集度假啦！

日期：2023年6月22-25日

時間：14:00-21:00（最後進場時間為20:45）

地點：中環海濱活動空間，入口位於1號 (近中環碼頭) 及 3號閘口(近添馬公園)，3號閘口較接近市集位置)

地址：香港中環龍和道9號

