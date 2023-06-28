深水埗明哥支援屯門愛心素食店轉營社區飯堂　料每月派餐2千份

人間有愛！信和集團（集團）與黃廷方慈善基金（基金）繼2021年聯同北河（明哥）慈善基金展開為期6個月的「愛心飯盒捐贈計劃」，派發逾6萬個營養餐盒予有需要人士後，今年再次透過合作計劃支援素食餐廳「清荷淨葉」於屯門開設「社區飯堂」，為基層人士每月提供2千份免費素食飯盒，繼續弘揚「明哥」的民間社企精神。



信和集團集團總經理暨黃廷方慈善基金董事黃敏華女士(左二)及「深水埗明哥」(右)，在「清河淨葉」開幕當天到場支持，並為區內長者派發餐盒和福袋。(信和集團提供圖片)

新開業的「清河淨葉」，前身為位於屯門置樂花園的素食店「福興食店」，於2013年創立，並自開業翌年開始，每年為區內有需要人士提供約8千個免費素食飯盒，至2021年成立慈善基金「清荷關愛基金有限公司」。

信和集團集團總經理暨黃廷方慈善基金董事黃敏華女士(右二)及「深水埗明哥」(右一)，在「清河淨葉」開幕當天到場支持，並為區內長者派發餐盒和福袋。(信和集團提供圖片)

明哥支援愛心素食店轉營「社區飯堂」 月派2千素食飯盒

「清河淨葉」早前透過同樣向基層派愛心飯盒的「北河（明哥）慈善基金」創辦人、「深水埗明哥」陳灼明的援助，才能改以「社區飯堂」模式營運，預計新張期內，每月派發2千份素食飯盒予區內長者。

信和集團集團總經理暨黃廷方慈善基金董事黃敏華女士(左三)及「深水埗明哥」(左四)，在「清河淨葉」開幕當天到場以表支持。(信和集團提供圖片)

明哥稱，本身一直支持更多有心人能夠貢獻及服務社群，得知「清荷」有意拓展服務，故樂意向「清荷」提供技術支援及營運心得，並連繫黃廷方慈善基金和信和集團提供協助，以象徵式租金提供屯門海麗花園店址，助「清荷」及其創辦人張氏家庭用作新店營運，藉以支持地區小店。

「明哥」又感謝信和集團及黃廷方慈善基金支持「社區飯堂」，他亦期望藉此扶植其他地區小店及分享經驗，包括如何處理飯票、物色受助人、招募義工及派飯流程等，將相關運作模式推廣開去，鼓勵及帶動更多人參與，他說：「我希望香港更多地區都有像深水埗『北河同行』的社區飯堂，關懷更多有需要的人。」

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