卜公花園重開｜知專生設計以普天同慶為題　紅嘴藍鵲變足球場禁區

上環街坊叫作「花園仔」、也是香港小型足球聖地之一的卜公花園，經過一年美化工程後重開。康樂及文化事務署今日（4日）表示，該署聯同建築署及香港知專設計學院為卜公花園六個球場進行美化及翻新工程，為設施注入藝術及設計新元素，增添康樂場地的活力和吸引力。



當中，美化工程由知專學生提供設計方案，為區內居民提供一個以「普天同慶」為主題的社區設施，設計取材自周圍不同的標誌性元素，例如把象徵喜慶、且經常在花園附近出沒的雀鳥「紅嘴藍鵲」和上環天際線等圖案融入設計之中，成為色彩豐富、具有地區特色的球場。



卜公花園設有三個籃球場、兩個足球場和一個排球場，相關美化工程於去年7月起分階段展開，工程包括翻新球場地面和看台、更換圍網和在圍網加設美化裝置。

康文署宣布，卜公花園球場美化工程已完成，並已重新開放給公眾使用，該署形容為卜公花園六個球場進行美化及翻新工程後，為設施注入藝術及設計新元素，增添康樂場地的活力和吸引力。

卜公花園球場美化工程完成，場地其中一個標誌性元素為紅色的上環天際線。（康文署圖片）

美化工程由知專學生提供設計方案，為區內居民提供一個以「普天同慶」為主題的社區設施。設計取材自場地周圍不同的標誌性元素，例如把象徵喜慶、且經常在花園附近出沒的雀鳥「紅嘴藍鵲」和上環天際線等圖案融入設計之中，成為色彩豐富、具有地區特色的球場。