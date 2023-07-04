馬料水擬填海60公頃發展創科　影響珊瑚群鷺鳥林　失「怡人」景象

政府前年公布重啟沙田馬料水填海計劃，並遷出沙田污水廠以擴建科學園。土木工程拓展署近日向環保署申請環境影響評估研究概要，項目擬填海約60公頃，毗鄰中文大學、科學圍和沙田污水處理廠等，填海所得土地主要作創新及科技發展，預料最快2029年分階段完成。

當局預計填海工程有可能影響到吐露港水域一帶的珊瑚群落和彭福公園鷺鳥林等，而中文大學多個宿舍和教學大樓、馬鞍山私樓曉峰灣畔、嵐岸、嘉華星濤灣等等均會受空氣和噪音影響。



2013年，政府就馬料水、龍鼓灘等近岸填海地點諮詢公眾時，上萬計馬鞍山居民表態反對在馬料水填海。（資料圖片）

擬議馬料水填海面積約60公頃，位於沙田／馬鞍山附近，毗鄰中文大學、科學圍和沙田污水處理廠。（文件截圖）

土拓署提交的文件顯示，馬料水填海面積約60公頃，位於沙田／馬鞍山附近，毗鄰中文大學、科學圍和沙田污水處理廠等，與2018年土地大辯論建議的範圍相若。當局擬採用非浚挖式的方法填海，今次工程的可行性研究由去年7月展開，為期24個月，預料擬議填海工程和相關的海事工程會分階段進行，預計2029年起逐步完成。

文件指，擬議填海和相關海事工程，將會對附近的陸地和海洋生態造成潛在影響，包括填海工程相關的船隻往來可能產生的空氣污染、水質污染、噪音和眩光等，都會滋擾附近的生境和相關的野生生物，特別是潮間帶、潮下帶和底棲生境等生態敏感受體，亦可能會對如吐露港水域一帶的珊瑚群落和彭福公園鷺鳥林／夜棲地點的鷺鳥等具保育價值的植物和動物造成影響。

在空氣質素影響方面，研究範圍初步界定為填海區的500米範圍內，潛在空氣敏感受體包括：

．住宅用途：創新斗室、中大研究生宿舍、中大學生宿舍（伍何曼原樓）、錦泰苑、曉峰灣畔、嵐岸、嘉華星濤灣、海典灣、天宇海及觀瀾雅軒



．教育機構：香港生物科技研究院、中大李福善海洋科學研究中心、中大上海總會科研技術中心、聖公會馬鞍山主風小學及德信中學



．康樂用途：夏鼎基運動場及中大水上活動中心



．商業用途：科學園新科中心及光電子中心



．其他用途：中大醫院、沙田凱悅酒店



．政府、機構或社區：警務處水警港外區總部和水警北分區行動基地



馬料水填海環評中，公眾視覺敏感觀景者、主要視覺資源和主要公眾觀景點的位置。（文件截圖）

文件又提到，馬料水的主要視覺資源／環境是四周的山脊線，包括狗肚山、馬鞍山和吐露港，預料填海工程會令朝向沙田海和吐露港的視野會受影響，包括損失「怡人視覺景象」、令沙田海海域變窄等，受影響的群體包括馬鞍山郊遊徑上的遠足人士、馬料水海濱長廊和白石角海濱公園使用者、科學園的員工／使用者、中大師生等。

文件特別提到，填海範圍與現有的煤氣公司海底管道保護區相距僅約38米，需視乎環評研究結果，以進一步審視其潛在危害，但強調填海工程並不會靠近任何潛在危險裝置或危險品貨倉。

擬設生態海岸線

當局建議在擬議填海工程中採取緩解措施，預料在減少空氣質素、噪音和水質影響而實施的緩解措施，可有助將生態資源所受的影響減至最低，並會考慮遷移具重要價值的物種和設置生態海岸線以增加生境的多樣性等，以處理因填海工程導致生境永久損失的問題。

至於視覺影響方面，當局指將盡量縮小施工範圍和承建商的臨時工地，以免影響鄰近景觀，而在填海工程竣工後，將會綠化處理無植被的泥土地面等，以改善填海所得的新增土地與現有環境的相融程度。