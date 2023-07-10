運輸局擬明年首季在50個路口設實時交通燈號調節　開支逾6200萬

運輸及物流局計劃推展「實時交通燈號調節系統」，擬在50個路口加設實時交通燈號調節系統，於交通燈柱安裝感應器，實時偵測和分析正於路口等候的行人數目、停車線前等候的車輛數目及車龍長度等，從而自動調節出最理想的綠燈時間分配，盡量減少道路使用者的等候時間。



局方擬於2024年第一季開展項目，預計在2025年開始陸續在選定的獨立燈控路口裝設「實時交通燈號調節系統」，並會於測試完成後投入運作，整個項目預計2027年年中完成。



運輸及物流局就此向立法會申請撥款6230萬元，推動智能交通管理，另外相關的維修及保養經常開支估計每年約為280萬元。



運輸局擬明年首季在50個路口設實時交通燈號調節。（資料圖片）

運輸及物流局在去年東涌市中心8個獨立運作燈控路口，據最新立法會文件指，相關路口早前已安裝及試驗相關系統，及後通過路口時出現的延誤時間大概可以減少約5%至10%。

運輸及物流局計劃再推展相關計劃，在50個路口加設實時交通燈號調節系統，於交通燈柱安裝感應器，實時偵測和分析正於路口等候的行人數目、停車線前等候的車輛數目及車龍長度等，從而自動調節出最理想的綠燈時間分配，盡量減少道路使用者的等候時間。當局擬新加裝相關系統的路口，有20個位於港島、九龍佔9個、新界東8個，其餘13個位於新界西。

文件亦指，如獲得財委會批准撥款，局方擬於2024年第一季開展項目，預計在2025年開始陸續在選定的獨立燈控路口裝設「實時交通燈號調節系統」，並會於測試完成後投入運作，整個項目預計2027年年中完成。