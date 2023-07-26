李嘉誠捐1100萬予惜食堂與理大　推動受助婦女為獨居長者監測健康

惜食堂與理工大學護理學院獲長和系創辦人李嘉誠捐款1,100萬元，推行為期兩年的計劃，為惜食堂膳食受惠婦女提供專業培訓，令她們成為「社區健康工作者」，在日常派飯給獨居長者同時，為長者量度維生指數，包括血氧、血壓、脈搏、疼痛指數等，並上傳至理大研發的健康監測平台mHealth，再由專業護士評估和跟進，讓獨居長者得到更貼心和專業的關顧。李嘉誠表示，這次合作是The Power of And (加乘力量)的示範案例。



惜食堂膳食受惠婦女在經過專業培訓後，，在日常派飯給獨居長者同時，為長者量度維生指數。（惜食堂影片截圖）

源自受惠婦女擔當「惜食天使」送熱餐予行動不便獨居長者

惜食堂自2014年起，在深水埗區一直為700多戶基層家庭及近千名長者免費提供膳食，並於2017年開始聘用一群受惠家庭的婦女擔當「惜食天使」，專門為區內行動不便的獨居長者送上熱餐。機構指服務過程中發現意外收穫，她們除了因助人感到快樂，同時為孤獨長者帶來一份關懷的溫暖，並能留意長者健康情況，協助聯繫醫療服務。

惜食堂表示，通過李嘉誠基金會及維港投資團隊參與義工服務，李嘉誠得悉並認同「惜食天使」計劃一舉多得，具內涵的關懷和尊嚴，體現在實質社會服務中。在他支持下促使惜食堂結合理大的護理專業及科技平台，從膳食到追蹤長者健康，把接受援助的婦女變為幫助長者的「天使」，填補基層醫療服務缺口，改善長者整體健康狀況，紓緩公共醫療服務壓力。

經受訓婦女趁送飯時為長者量度維生指數 由護士監察

這項名為「惜食天使 · 識健計劃」項目為期兩年，服務100名深水埗區獨居長者。惜食堂女工接受基本護理培訓，通過評核，可獲理大護理學院頒發「社區健康工作者」證書。她們每天為獨居長者送飯同時，幫長者量度維生指數，並上載至mHealth手機應用程式，讓護士遙距監察長者身體狀況，並跟進他們的醫療需要。

李嘉誠：既關懷長者 又為受助主婦帶來助人自助尊嚴

李嘉誠表示，這次合作是The Power of And (加乘力量)的示範案例，除給長者送餐和關懷，也為他們連繫更貼心的醫療服務，而對本身需要膳食支援的家庭主婦，帶來助人自助的尊嚴；mHealth 數據平台的實踐，則可為優化社區醫療健康政策提供實質參考，一舉多得。

惜食堂高級服務經理黃美儀表示，指這計劃不單讓一班弱勢長者於飯餐以外得到適切的護理關顧，更可協助基層婦女發展個人潛能，建立自信。

理大護理學院：對三方帶來莫大益處

理大護理學院將進行概念驗證研究，以新型社區護理模式應對人口老化及醫療資源緊張等問題。理大護理學院助理教授王鈞正表示，由於本港人口老化嚴重，長者患有慢性病情況普遍，為本地醫療體系帶來沉重的負擔，因此政府近年積極推行基層醫療的計劃。理大mHealth應用程式設計參照政府的基層醫療健康藍圖，社區健康工作者在上門探訪時，會向獨居長者推廣健康生活。

王鈞正表示，每當社區健康工作者上傳長者維生指數時，護士可透過mHealth實時接收到數據，遙距監察參加計劃的長者的健康；當長者的維生指數顯示異常時，護士亦可即時與長者聯繫及適時跟進。他指這計劃不但增加社區健康工作者的工作機會及家庭收入，亦大大減輕了社區護士的工作及人手，透過遙距監察，護士更能有效地管理長者的健康及疾病，對長者、社區健康工作者及整個醫療系統三方帶來莫大益處。