西貢首試行電子泊車裝置　監察殘疾專用泊位　紀錄車牌、進出時間

殘疾人士路旁專用泊位被濫用情況嚴重，申訴專員公署今年初更發布調查報告，批評運輸署在防止和打擊濫泊均有不足。運輸署最新文件顯示，為加強監察「路旁專用泊位」，在諮詢殘疾團體意見後，擬於今年第四季推行試驗計劃，將率先於西貢普通道殘疾人士專用泊位增設「電子泊車裝置」，將可識別駛入的車輛，以監察停泊車輛是否已獲批准使用該等泊位，若車輛停泊超過24小時亦會被紀錄。



車輛停泊超過24小時無移動 裝置即會拍攝車尾車牌號碼

運輸署向西貢區議會提交文件指，試驗計劃選址西貢普通道公眾停車場的「路旁專用泊位」，「電子泊車裝置」將會安裝於路旁專用泊位」外行人路上，並設有電子感測器，當有車輛進入泊位，或車輛停泊超過24小時而未有移動，裝置會以低角度拍攝車輛車尾的車牌號碼，配合自動車牌識別技術，有關裝置可紀錄車輛的進出時間及車牌號碼。

當局指，「電子泊車裝置」的拍照鏡頭亦會被調校至低角度，僅覆蓋相關的「路旁專用泊位」，而裝置及相關系統所收集的數據亦會加密處理，強調在測試期間所獲取的數據和資料只會用作訓練、調較及完善「電子泊車裝置」以測試成效。

文件提到，在測試期間，將會在「路旁專用泊位」位附近設置適當的告示，提醒駕駛者及市民在有關地點進行「電子泊車裝置」的試驗計劃及範圍。

「傷殘人士泊車許可證」分藍證及灰證

運輸署2021年擴大傷殘人士泊車位使用資格，由「傷殘人士泊車許可證」（即「藍證」），擴大至持司機接載行動不便殘疾人士證明書（即「灰證」）亦可使用。在新規例下，持「藍證」車輛可免費使用殘疾泊位，但不可停泊超過24小時；「灰證」者只可在接載下肢殘疾人士進出時才可免費使用殘疾泊位。