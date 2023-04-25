大灣區考察到訪護老院殘疾中心等　孫玉菡：盼令老人家生活得好啲

正率團在大灣區考察的勞工及福利局局長孫玉菡於勞福局社交平台表示，今（25日）先後到訪廣州市社區居家養老服務綜合示範平台及廣東省殘疾人康復中心等，了解當地服務運作，其中前者以大數據信息科技，分析長者的健康狀況和特殊需要，令他尤其印象深刻；他下午則先後到訪南沙區養老院和廣州市鴻慈養老院。

孫玉菡強調，如何令本地老人家生活得好一點、讓殘疾人士生活便利一點，一直是其心之所繫，亦是今趟考察調研的目的。



正率團在大灣區考察的勞工及福利局局長孫玉菡，今日到訪廣州市社區居家養老服務綜合示範中心，並了解床上電動輔助支架如何協助長者居家安老。（勞工及福利局FB專頁）

孫玉菡表示，今趟考察調研的目的，是如何令本地老人家生活得好一點、讓殘疾人士生活便利一點，「一直是我心之所繫」。他們今日早上參觀廣州市社區居家養老服務綜合示範平台，平台集養老服務嚮導、助餐配餐服務、社區居家綜合服務和認知症照顧專區於一身。他表示，最印象深刻是平台活用大數據信息科技，將長者的資料包括健康狀況和特殊需要，存入數據庫作綜合分析，方便了解和監察他們的需要。



考察團隨後到訪廣東省殘疾人康復中心。中心設有六楝大樓，每楝樓都有其符合其教育康復特點的功能，為殘疾幼兒提供一個安全、衛生和舒適的成長環境。 他們隨後到訪位於番禺的廣東省殘疾人文化體育和康復輔具中心，中心以「輔具支持、健康生活」為理念，支持殘疾人士在輔具支持下融入社會自主生活。

孫玉菡亦到訪廣東省殘疾人康復中心，他指，中心內的小朋友縱然有殘疾，但都活潑可愛，「主動過來跟我們握手打招呼。」（勞工及福利局FB專頁）

考察團下午則先後到訪南沙區養老院和廣州市鴻慈養老院。其中南沙區養老院的院長和部分院友都是香港人，孫玉菡期間向他們了解在南沙工作和養老的情況，「他們都表示當地環境清幽，是一個頤養天年的地方。」

孫玉菡昨日起率領香港社福界考察團，前往深圳、廣州和中山三個粵港澳大灣區城市訪問三日，參觀安老及康復服務設施，並與相關單位交換意見。孫玉菡將於明日下午返港。