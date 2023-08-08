簡約公屋｜樂安排項目設4條巴士線往返屯門　擬擴闊出入車路

預計明年動工興建約5000伙簡約公屋的小欖樂安排選址，交通問題過去備受關注。房屋局副局長戴尚誠今日(8日)在屯門區議會指，會在選址北面設立巴士站，提供4條巴士線，提供巴士接駁服務，來往屯門市中心及屯門公路巴士轉乘站。當局又指，已著手安排擴闊選址附近路口的行車道，項目亦不會設泊車位減低交通負荷。



有區議員在會上反映，樂安排前海水化淡廠選址偏遠，連接青山公路至樂安排的路段窄小，擔心一旦塞車，日後居民會難以出入。戴尚誠回應說，政府已準備擴闊路口的行車道，未來進行公共污水系統及舖設電欖工程時，會一併擴闊行車路面。

戴尚誠又指，會在簡約公屋選址北面新設巴士站，提供4條巴士線，來往屯門市中心及屯門公路巴士轉乘站，方便居屋出入。至於在繁忙時段，當局亦擬提供接駁區外目的地的巴士服務。

房屋局局長何永賢在則在個人facebook專頁指出，樂安排簡約公屋選址內不會設泊車位，日後居民出入主要利用公共交通，有助減低對社區的交通負荷。她補充，選址以北的出口有臨時露天停車場，可供須停泊「搵食車」的入住居民使用。她又指，局方會積極考慮區議員提出，增設小型超市、多用途活動室等建議，並會沿着海濱預留空間，與附近居民共享。