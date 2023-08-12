老店消失｜西灣河61年珍香園約滿9.25結業　街坊不捨又少一間老店

又有老店消失！本港近期食肆「結業潮」下，有61年歷史、以傳統豆品馳名的西灣河街坊老店「珍香園」，近日貼出通告表示因為租約期滿，即將於9月25日正式光榮結業，令不少街坊大感依依不捨，慨嘆又失去一間傳統老店，也有粉絲聞悉結業消息後，專程趁周末前來光顧，「食得一次得一次」。



西灣河61年豆品老店「珍香園」貼出通告，因租約期滿將營業至9月25日，便正式光榮結業，而通告上印着的電話號碼只有7個字，估計是上世紀80年代末保留至今的產物。（鄧康翹攝）

61年老店保留前舖後廠 賣自製豆品傳統小吃吸引街坊

位於西灣河成安街12號地下的「珍香園」於1962年開業，據了解，該店為家族經營，已傳承至第三代接手打理。店內仍保留昔日的懷舊裝潢，前舖後廠更是現時罕見，而所售賣的自製豆漿、豆腐和豆花，為店方多年來堅持傳統製法，另有售賣市面少見的傳統小吃油糍、蘿蔔絲餅、葱油餅和鍋貼等，深受街坊歡迎。

有61年歷史、以傳統豆品馳名的西灣河街坊老店「珍香園」，近日貼出通告表示因為租約期滿，即將於9月25日正式光榮結業，令不少街坊大感依依不捨。(鄧康翹攝)

《香港01》記者今日（12日）下午到訪「珍香園」，當時店內有多名食客光顧，人來人往，近門口的玻璃貼着一張結業通告，以手寫上「租約期滿」，並提到「本店營業至9月25日（星期日），多謝朋友們六十多年來的支持。」而結業通告上印有僅得7個字的電話號碼，推斷該張通告紙應為上世紀80年代末的產物。記者曾就該店結業向店員查詢，但他們未有透露詳情，而店東亦拒絕作出回應。

下月約滿結業街坊嘆可惜：最唔捨得豆腐花

近期本港接連有多家食肆結業成潮，無論是連鎖集團或小店，甚至是老字號都不能倖免，如今再有傳統老店即將「消失」，令不少街坊感到錯愕和不捨。其中「珍香園」熟客陳女士向記者透露：「可能老闆年紀大要移民啦，都做咗咁多年。」她稱本身已光顧多年，幾乎每個月都來一次，最鍾情該店的自製豆花，對老店即將結業感到十分可惜。

居住在筲箕灣區多年的鍾先生則表示，因留意到網上消息指「珍香園」即將光榮結業，於是慕名而來光顧，他說：「比想像中多人，聽人講話啲豆腐花好食，所以想嚟試吓。」

另一位梁小組則專程由大埔跨區遠道而來，她對店內的美食讚不絕口，形容：「我嚟親都一定要食佢哋嘅煎釀三寶同豆腐花，熱辣辣嘅時候食就最好食。」

梁小姐亦為該店結業感可惜：「可惜㗎，想佢哋繼續做落去，但係都明佢哋做咗咁多年，都係時候要抖吓。」

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