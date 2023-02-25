老店消失｜45年灣仔樂景快餐店光榮結業　街坊：舊式情懷買少見少

又有街坊老店「消失」！灣仔區今天一日之內有兩間相連小店同日告別街坊，包括有45年歷史的知名「樂景快餐店」光榮結業，逾百名街坊及昔日老顧客陸續湧至，在店外大排長龍，把握最後機會品嚐手打漢堡和炸雞脾名物，甚至有家長帶同小孩齊齊來緬懷老香港時光。有專程來捧場的街坊慨歎：「呢啲港式快餐店已經買少見少，真係好可惜！」



▼2月25日 灣仔「樂景快餐店」光榮結業▼



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今日最後營業的「樂景快餐店」位於巴路士街17號地下，由姓潘老闆於1978年開業，至今有45年歷史，主打售賣傳統港式快餐店三寶，生炸雞髀、炸坑紋薯條及手打漢堡，今時今日每個漢堡都只賣17元，雞髀薯條則售34元一份，單買一隻炸雞髀亦只需14元，較時下一般快餐店便宜三成至五成，所以深受區內街坊歡迎。

快餐三寶賣足45年 粉絲排長龍最後「打卡」道別

《香港01》記者今日（25日）中午時分到達「樂景快餐店」，當時至少有十多人在店外排隊輪候購買最受歡迎的手打漢堡，人潮絡繹不絕。由於店面空間不大，只有兩張枱供食客堂食，所以不少粉絲只好購買外賣。而「樂景」的老闆和員工則在廚房忙得團團轉，不停將製作好的手打漢堡和汽水等包裝妥當，再交到顧客手上。

有不少粉絲甫拿到漢堡名物，第一時間「相機食先」，在店外舉起「戰利品」連同「樂景」的老字號招牌拍照「打卡」，一時間多人在狹隘的小街舉機自拍，場面墟冚。樂景店內張貼了結業通告向街坊道別，希望有緣再會。

「致街坊：樂景由1978年開業至今，在灣仔默默服務近半世紀，因店東年事已高，我店將於2023年2月25日光榮結業。衷心感謝街坊多年來的支持！離別總有時，重逢亦有期，青山不改綠水長流，有緣再會！」



《香港01》記者曾向姓潘老闆查問結業一事，但老闆太忙碌，不便接受訪問。不過，有街坊向記者透露，老闆因為年紀老邁，加上原本負責製作炒麵和炒飯的大廚「肥仔」不慎弄傷手，一直在家中休息，導致缺乏人手，令老闆更加下定決心退休。該街坊稱：「好多人都好鍾意食佢（肥仔）啲炒嘢，好似炒公仔麵咁，可惜已經冇得再食佢啲手勢。」

街坊續稱，老闆原本有意以頂讓方式「退隱」，亦有買家前來洽商，但對方只是想買下「樂景」的店名和老字號招牌，並不符合老闆原意，所以交易告吹，老闆最終索性將「樂景」光榮結業。

街坊價成學生恩物 粉絲父子緬懷兩代學生回憶

今日是「樂景」的最後營業日，老闆將會在晚上9時正式拉閘，為自己靠雙手努力拼搏近半世紀經營的小店圓滿劃上句號。很多粉絲得知該店結業消息，陸續前來捧場，把握最後機會品嚐老闆的手勢和老店滋味。

其中許先生與兒子同為附近名校華仁書院的舊生，莫先生指自己40年前讀中學時，經常前來光顧「樂景」，當年的店面格局與現在有很大分別，「當時間舖係佔埋隔離小食店，所以店面好大，啲枱係安裝喺牆邊、可以拉開塊板的邊桌，用完可以摺返埋，嗰時我哋係要企喺度食架！」

許先生又稱，「樂景」的食物售價便宜，絕對是「窮人恩物」，尤其對於零用錢不多的的中學生來說，更是「醫肚救星」。以他為例，很多時月初有錢在身上，便去光顧對面的西餐廳大快朵頤，但每逢月中或月尾，他把零用錢花得七七八八時，便來「樂景」買炸雞髀飯果腹，當年一盒飯售約3、4元，現在則售30至40元，他笑說：「原來貴咗咁多！」

不過，許先生坦言自從中學畢業後，已沒有再來光顧「樂景」，想不到他以前學生時代的習慣，不知不覺承傳了給他的兒子，也是兒子跟他說「樂景」今日結業，提議兩父子一同前來緬懷兩代人的學生回憶。

現時就讀大學的許先生兒子表示，因為母校就在「樂景」附近，所以讀書時經常來光顧，每次必點手打漢堡、羅宋湯和凍奶茶多奶，並以手打漢堡最深得其所愛。對於這間老店要結束，令他深感不捨之情，這天，兩父子都買了手打漢堡品嚐一番。

街坊感慨：好驚食唔返呢種舊式香港老味道

另一位灣仔區街坊吳先生則是「樂景」的常客，幾乎每星期都來光顧，所以今日專程來捧場。他不諱言最愛這些港式快餐老店充滿人情味和靈活彈性，街坊就是偏偏喜愛細味這些人情味。

他解釋道：「例如我點炒公仔麵，基本上係配任何餸去炒都可以，想食咩嘢都可以自己話事，呢啲就係港式快餐老店的特色。樂景的手打漢堡亦同時下連鎖快餐的好大分別，醬汁味道都好唔同，真係食唔返架喇！」

至於一家四口來捧場的莫先生亦感歎道：「呢幾年灣仔區好多呢啲老店陸續執笠，當然覺得好可惜，現在真係愈來愈少呢啲舊式快餐店。」他向記者指着「樂景」店內假天花位置，裝置了一列畫框，全部都是充滿歲月痕迹的食物和飲品圖，他笑說：「睇吓呢啲畫框就係港式快餐店獨有的標記，一定要認住呢個框，真係周圍都冇架喇！」莫先生又指出，一對兒子年紀尚小，都對他訴說很不捨失去這家老店，他說：「連兩個仔咁細都識得講，好驚第時食唔返呢種舊式香港的老味道......」

至於與「樂景」相連的「偉琼小食」亦在店面張貼了結業通告，盼將來有機會與街坊重聚。據了解，該間小食店開業約26年，其店面為業主將原本的「樂景」店面「劏」出來，售賣車仔麵和魚蛋、燒賣等街頭小食，以家常味道和售價相宜，吸引區內街坊光顧。如今「樂景」老闆表明要退休，所以「偉琼」亦因租約屆滿，兩舖同日告別街坊。

不過，「偉琼」的姓李老闆娘表示，現時正在物色租金相宜的店舖，盼再為街坊服務，但灣仔區租金不便宜，希望盡量可以在同區再次營業。「偉琼」今日如常有居民來光顧，但因為老闆表明一定會與街坊重聚，所以來捧場的顧客暫時沒有特別增加。

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