老店消失｜大埔名店陳漢記今光榮結業　老闆娘：希望有緣再會

大埔煲仔飯名店陳漢記在今日（15日）最後營業，不少街坊及昔日老顧客陸續湧至，早上已在店外大排長龍，把握最後機會品嚐布拉腸粉、煲仔飯等名物。有專程來捧場的街坊感可惜：「希望佢哋有朝一日可以東山再起！」



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今日最後營業的「陳漢記粥麵專家」位於大埔運頭街91B舖地下，由姓王老闆一手創立，他原於50年代與姑丈在荃灣擺檔售賣潮式牛腩及牛雜麵，至1998年在現址開業至今25年，主打售賣臘味煲仔飯外，腸粉也是必吃食物之一，以晶瑩剔透見稱，被食客稱為「玻璃腸粉」；生滾粥及牛腩也是店內招牌菜。

食客排長龍最後「打卡」道別

其實自「陳漢記」上月傳出因租約屆滿即將結業消息後，陸續有大批粉絲及市民慕名前往捧場，包括歌手譚詠麟及藝人陳百祥等。近日進入倒數階段，甚至有不少粉絲專程一早排隊，在最後一天營業，當然也不例外。《香港01》記者今日（15日）早上10時許到達「陳漢記」，當時尚未開舖，至少有十多人在店外排隊輪候，店方亦準時11時拉起捲閘，讓食客逐一入坐，而排隊人數未有減少，一直有食客來捧場。

排頭位食客：做足功課落單

其中排首位的食客鍾太與丈夫一同慕名而來，從早上9時開始便在門外排隊，她稱：「上網睇到話（「陳漢記」）做埋今日唔做，所以專登喺沙田過嚟食。」她又指，早已預料今日前來的食客眾多，為了不阻礙員工工作，已做足功課想好要落單的菜式，鍾太笑說：「我嚟之前已經一早諗定晒，聽人講嚟到一定要嗌佢哋嘅牛肉腸同粥。」

熟客梁小姐：布拉腸粉好有香港特色

經營旅行社的梁小姐則是「陳漢記」的熟客，幾乎每星期都來光顧，所以今日專程來捧場。梁小姐表示，多年來與老闆娘關係良好，稱得上是合作夥伴，經常會帶同團友光顧，感受老店多年經營的人情味，她解釋：「好多團友都好鐘意嚟睇佢地點整布拉腸粉，覺得好有香港特色。」

梁小姐指，「陳漢記」可說是大埔的地標之一，對店內的美食亦讚不絕口，她說：「嚟親都一定要食佢哋嘅煲仔飯，腸粉都係必食。」她亦為店舖結業大感可惜，歎道：「好可惜，但都明白佢哋做咗咁多年都係時候要休息，希望佢哋有朝一日可以東山再起！」

街坊鍾先生：提早退休 應該戥佢哋開心

居住在大埔多年的鍾先生亦表示，因留意到網上消息指「陳漢記」將於今日光榮結業，慕名而來光顧，他稱：「其實每次經過都會想入嚟食，但係之前見到咁多人就無排隊，點知今日第一次嚟已經係最後一次。」

鍾先生為老店結業感可惜，同時亦祝賀老闆能提早退休，說：「其實應該要戥佢哋開心至真，退休係踏入人生第二階段，佢哋做咁多年都做夠啦，終於可以抖下啦！」 （林靄怡攝）

鍾先生雖然為老店結業感到可惜，但亦祝賀老闆能提早退休，他說：「其實應該要戥佢哋開心至真，退休係踏入人生第二階段，佢哋做咁多年都做夠啦，終於可以抖下啦！」

老闆娘：感謝街坊支持

今年2月「陳漢記」門口貼上告示，預告將於今日正式光榮結業，不少街坊和食客擔心店舖是否被加租迫遷，陳漢記老闆娘王太笑着否認：「唔係啦，唔係加租、都唔係要移民，係我哋做咗好多年都覺得攰喇，想抖吓......」

王太表示，雖然對經營多年的心血深感不捨，但其實最捨不得是一眾街坊，她由衷說：「多謝街坊多年來的支持，排隊等咁耐都冇詐型。」至於店鋪結業後，她笑言打算與老闆休息一段時間，但不排除未來會另覓舖位東山再起，希望與街坊有緣再聚。老闆娘預計會於16日凌晨4時正式拉閘，為一班街坊及食客服務至最後一刻，若要品嚐「陳漢記」名物，便要把握最後機會了。

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