國際狗狗日｜20隻「狗醫生」8.26搭港鐵　只坐最尾一卡車廂

港鐵目前只容許導盲犬進入車廂，其他動物一律禁止。為推動社會共融，港鐵於下周六（26日）舉辦「港鐵X國際狗狗日 — 一同認識狗醫生」活動，首次讓導盲犬以外的狗隻乘車。當日會有約20隻「狗醫生」於港鐵不同車廂出現。



每年8月26日為國際狗狗日（International Dog Day ），港鐵總經理梁靜雯表示，希望提升市民對「狗醫生」動物輔助治療的認識，故此作出特別安排，讓亞洲動物基金的義工帶領「狗醫生」乘搭港鐵。

狗醫生要安坐專用袋內 不會「踏足」車廂

亞洲動物基金義工會於活動當天穿上紅色衣服，以作識別。「狗醫生」進入港鐵站前，需要放在專用袋、背囊或箱內，義工與「狗醫生」只會使用列車車尾最後一卡車廂，車程期間狗隻身體部位不會外露，港鐵亦會預先了解義工路線。

梁靜雯指，此安排是為了不影響車務運作，顧及不同乘客的需要，如乘客對寵物過敏，則可使用列車其他車卡，兩者和洽相處。她呼籲乘客視「狗醫生」為一般乘客，不要觸摸牠們。

「狗醫生」又謂「治療犬」，亞洲動物基金項目經理邱瑪瑜指，兩歲以上犬隻如果性格溫馴、身體健康，並非漁護署列明的狗隻或秋田犬，以及已與主人一起生活6個月以上，則可以考試成為「狗醫生」。她續指，考官會模擬不同突發情況，包括抱緊狗隻、扯其尾巴和發出不同聲音，以測試狗隻的反應，所以成為「狗醫生」最重要「夠淡定」。

邱瑪瑜表示，人與狗互動可以增加雙方「愛的荷爾蒙」催產素（Oxytocin）」，有舒緩壓力、令彼此放鬆的作用。她說，「狗醫生」工作全屬義務性質，不時會探訪長者中心或病患：「我好多時都聽到啲中心嘅職員喺度講話，我日日都叫佢，佢又唔記得我叫咩名，點解佢剩係記得你隻狗嘅名，咁就係有個咁嘅互動個chemistry（化學作用）出咗嚟。」

已與「狗醫生」互動多次的小五學生李振熙認為，「狗醫生」較一般狗隻溫馴，與牠們接觸後感到很開心，「你會覺得好治癒，將你所有嘅煩惱嗰啲，唔開心全部忘記晒，諗起相處嗰段時間。」

8歲的朱喆表示，自己本身不喜歡和陌生人聊天，但「狗醫生」脾氣較好，亦很聽話，與牠互動可以忘記所有煩惱。與弟弟一同接觸「狗醫生」的朱潔則指，狗隻身體很軟綿綿，每次摸完牠都會感到很放鬆，「因為未做晒暑期功課。（摸完）可能會冇咁緊張個暑期功課。」

全港現有逾百名「狗醫生」為長者、兒童及病患提供服務，透過人與狗的互動令治療對象舒緩壓力。「狗醫生」需通過反應考試，證明可於任何突發情況均表現冷靜。