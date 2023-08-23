大嶼山慈善跑引入推越野輪椅　女跑手黃卓寧被傷健人士一句話感動

將於11月舉行的大嶼山同行慈善跑，首次引入了越野輪椅項目，加深跟傷健人士共融。應屆渣馬全馬本地最快女跑手黃卓寧早前與藝人徐榮和洪永城參與訓練，她也直言吃不消，但因她推着的傷健人士Samantha一句話，令她有力量繼續，「Samantha那時說『景色好漂亮啊，我也是第一次來！』我們平時很容易到達的地方，原來對傷健人士來說，已是十分困難的事」。



洪永城（左一)、徐榮(左二)及黃卓寧(左三)擔任今次賽事的活動大使。（大會提供圖片）

徐榮、洪永城及黃卓寧都是今次賽事的活動大使，他們早前接受訓練，推着一架越野輪椅帶傷健人士登上大嶼山天壇大佛，雖然兩人一前一後一齊推，但應屆渣馬全馬本地最快女跑手黃卓寧也直言吃不消。黃又表示，這次跟以往的義工活動體驗不同，訓練其間跟傷健人士有較深刻的交流，拉近了彼此的關係，並非單純施受的關係，而是朋友的關係。

徐榮表示，以往他都有參與慈善工作，例如探望長者及派飯等，主要是希望他們身體健康，這一次卻是讓傷健人士有一個心靈上的滿足。洪永城則說：「對我來說是一個很深刻的體會，除了我在越野輪椅前面出力拉之外，還需有隊友們在後面推才能成事，是一個團隊精神。」

「大嶼山同行慈善跑」賽事將於11月19日舉行。（大會提供圖片）

由極地同行及新大嶼山巴士合辦的「大嶼山同行慈善跑」賽事，將於11月19日舉行，今次賽事除了有10公里及4公里越野跑（非競賽）之外，還增設1公里輪椅組（非競賽）賽事。