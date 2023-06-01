香港傷健協會啟用自動運載機械人「小健」　冀以科技推動傷健共融

香港各行各業都面對人手不足問題，為減低對日常運作的影響，香港傷健協會賽馬會傷健營為了減輕前綫員工負擔，同時能提升營友住宿體驗，自今年3月起透過「創新及科技基金 – 公營機構試用計劃」，引入生產力局研發的自動運載機械人「小健」，服務爲期半年，期望協助員工處理簡單送遞工作，透過科技協助本港推動傷健共融文化。



加入無障礙設計元素 以視覺和語音提示

為了確保「小健」能更好地融入無障礙環境，生產力局團隊特意加入無障礙設計元素，包括視覺和語音提示、調整機械人的高度、簡化人機協作界面設計等，更方便傷健人士使用，以實現傷健共融目標。

生產力局智慧城市部總經理工程師孫國偉表示，是次與香港傷健協會合作，主要利用在2018年開發自動駕駛運載系統MiniMover的核心技術，重新打造一個適用於無障礙環境運作的自動運載機械人「小健」，充分體現生產力局於研發時的考量，包括架構設計的靈活性和可擴展性，以配合傷健共融等應用場景的需求。

未來，我們會繼續與香港傷健協會攜手探討優化「小健」的計劃，讓更多傷健人士受惠，共建傷健共融且富人情味的社區。 生產力局智慧城市部總經理工程師孫國偉

香港生產力促進局研發的自動運載機械人「小健」（圖片來源：香港生產力促進局）

平等享用社會資源 建立真正「友善社區」

香港傷健協會服務總監鄒穎詩則表示，香港傷健協會賽馬會傷健營在建築上分為主樓及宿舍兩部分，如營友在宿舍需要借用物資，便要往返主樓內的營舍辦公室及宿舍，對營友及營舍同事，特別是行動不便的營友或同事帶來不便，她解釋：「利用『小健』，營舍同事便可在收到營友來電要求後，將小型物資放入儲物箱，再輸入簡單指令，『小健』便可自行運送物資給予營友。」

我們希望能運用科技，加入人性化、個人化設計，協助他們解決及改善生活上的不便，令他們可以更有信心地融入社區，共同為社會作出貢獻。 香港傷健協會服務總監鄒穎詩

鄒穎詩又提到，在設計過程中，生產力局的研發小組亦會聽取同事對運作上的要求及意見，從而進行修改，例如加強防撞及防震功能，確保運送物資途中「小健」及營友不會互相被影響，強調：「 香港傷健協會的宗旨和目標是希望社會上不同能力的人士在社區內都能夠平等地享用社會資源，從而建立真正的『友善社區』。」

她指出，生產力局期望自動運載機器人「小健」日後可廣泛應用於更多無障礙環境，協助推進香港的創新科技發展，為香港打造更具智慧和可持續發展的城市作出貢獻。

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