將軍澳公眾街市熟食檔層設異味處理設備　議員促擴至廁所及升降機

政府規劃在將軍澳第67區興建聯用綜合大樓，地下至二樓設區內首個公眾街市，提供約140個攤檔，為提升環境衞生水平，街市採用一系列減低病毒傳播風險的設計；在二樓熟食檔引入異味處理設備。



西貢區議會議員方國珊關注街市味道問題，建議在大樓公共廁所、升降機等地放置空氣淨化及異味處理(UV-C)設備；街市將有行人天橋連接將軍澳中心及天晉3A期，她建議在寶邑路地底興建行人隧道，以連接將軍澳中心，省卻使用天橋時需經將軍澳中心商場。



政府在西貢區議會文件指出，公眾街市是市民購買新鮮糧食的主要徑途之 一，應保持清潔和整齊，但不必過分高檔。新街市會設有空調，佔地3層，提供約140個攤檔， 包括71個大型攤檔(主要售賣肉類、鮮魚、各類水產和燒味／鹵味等)、60個小型攤檔(主要售賣蔬果、食物類乾／濕貨和非食物類用品等)、2個活家禽攤檔和10個熟食攤檔。各層均採用新式設 計，包括以矮牆設計的攤檔，以及提供寬闊的通道，提升街市的暢通易達及舒適度。

街市會加入「地方營造」（place-making）元素，例如中庭位置將設有多用途空間供舉辦各式街市推廣和節慶活動，以及在街市1樓和2樓設有綠化平台。為提升環境衞生水平，街市採用一系列減低病毒傳播風險的設計，街市佈局會考慮行業分流，以及在適當地方分隔及安裝隔網以減低鼠患風險。

街市會設有一間有空調的獨立儲存室，以暫存在清晨時份送達街市的豬隻屠體；會設有環保及回收設施，例如以冷壓方式處理回收棄置發泡膠箱的房間、環保回收點，以及不同種類的自助回收機等。街市亦會適當地應用創新科技，包括智能檢測排水系統和綜合樓宇管理系統，以提升街市管理工作的效能。

近居民關注公眾街市所產生的氣味，當局表示將在二樓熟食檔引入異味處理設備。方國珊建議，空氣淨化及異味處理(UV-C)應包括公共廁所、升降機。

方國珊建議促研究能否興建地下行人通道前往67區聯用綜合大樓。

方國珊指出，區內行人天橋使用率一直偏低，建議研究能否興建地下行人通道前往67區聯用綜合大樓，以取代天橋方案，更方便居民使用。