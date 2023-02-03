將軍澳列車脫鈎｜方國珊批9年大修一次不合理：港鐵咩都怪組件

港鐵將軍澳線於去年12月5日發生列車脫鈎意外，港鐵今（3日）公布調查報告，指列車固定緩衝器的套環鬆脫引起，較大原因是因生產商未有效地使用螺絲固定劑於螺紋上，該緩衝器每9年由製造商大修一次。西貢區議員方國珊批評9年一大修絕對不合理，指每日500多萬人次使用港鐵，惟投放維修資源比例太少，「（港鐵）攬得太少，咩都怪組件，承擔喺邊？」



立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌則認為，精密零件因無用好螺絲固定劑出事，「都幾兒戲」，港鐵驗收時應更深入，「點解有呢類問題，check得有漏洞？冇落（固定劑）都冇發現？」



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



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方國珊表示，該緩衝器每9年才大修一次，形容是「絕對唔合理」，強調每日有約500萬人次坐港鐵，載客量極大，屬本港主要交通，但投放資源比例太少，「根本無可能咁，應要定期更新零件。」她強調今次事件十分嚴重，因當時車速若比較快，有可能車卡之間會分裂開，隨時有乘客不幸跌落車底，造成人命傷亡。

方國珊表示，曾在區議會質疑港鐵維修監管工作有不足，又指維保護屬夜更工程，由中層管理者監管，擔憂是否人手短缺、管理問題等原因出現影響。她亦批評今次調查報告只稱是機件生產問題，「（港鐵）攬得太少，咩都怪組件，承擔喺邊？」

陳恒鑌：必須全面深入檢查

陳恒鑌指意外相當嚴重，必須全面深入檢查，尤其在生產工藝上有無漏洞，亦要求生廠商提供支援並負上責任，「呢類零件咁精密，無落固定劑都幾兒戲」，強調港鐵在驗收時應作深入檢查，「點解有呢類問題，check得有漏洞？冇落（固定劑）都冇發現？」

涉事緩衝器設計。（港鐵提供）