日出康城拆主力牆　方國珊指業主已臨時加固　業委會前主席憂安全

將軍澳日出康城首都一個單位，被揭發懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門。屋宇署確認單位有違規，已要求涉事業主進行修復。西貢區議員（環保北）方國珊今（30日）表示，昨日曾進入涉事單位視察，業主態度良好，已於房門位置加裝俗稱「千斤頂」的臨時支撐。香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業則指，由於結構牆已受破損，故需及時加固臨時支撐，隨後亦需進行完整還原工程，估計需時近一個月始竣工。

日出康城首都業委會前主席張志董則質疑該臨時支撐的安全性，又指管理公司有責任了解住戶的裝修工程情況，「點解睇唔到有問題就退按金？」



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

方國珊在港台節目《千禧年代》表示，個別業主妄顧公眾利益，擅作改動單位結構，對居民並不公平，認為政府應加強教育，亦建議規定裝修承辦商需由持專業牌照人士施工。

方國珊指涉事業主「好唔開心」

她指，昨日與港鐵一方進入涉事單位視察，業主態度合作良好，「佢當然好唔開心，知道自己有唔妥當問題」，對方亦已於房門位置加裝俗稱為「千斤頂」的臨時支撐，屋宇署亦有前往肇事單位的上及下層檢查。她說，從屋宇結構圖可見，大廈擁多層大橫樑及多個承重主力牆，雖然暫對整體結構無影響，但不代表個別業主可對單位結構擅作改動。

今次責任方面，業主、設計公司及裝修承辦商以外，她認為港鐵作為管理公司，亦可加強監管，雖然其不可於裝修期間進入單位巡查，但若有懷疑，則可通報屋宇署，以便跟進。

測量師學會料還原工程需時一個月

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業則指，主力牆主要是承托整體樓宇重量，亦有擋風能力。至於如何區別主力牆及間牆分別，他指前者以鋼筋混凝土建造，牆身較厚，後者則以較輕身材質或磚為主，厚度介乎80至100毫米，不過，有樓宇為一體化，間牆亦一併使用鋼筋混凝土，故最終需依據圖則能作實。

他提到，是次事件中，結構牆已受破損，故應作臨時支撐，若不及時處理，若有外力會現出裂痕，緊急處理後亦要進行完整還原工程。他續說，本來有結構改動並非不可，但事前需就結構作深入評估，以檢視加固部分，以及須獲屋宇署審批，現時則以復原拆卸部分最為穩妥，當中工序包括重駁鋼筋。他估計，整個還原工程前後需時近一個月。



何鉅業認為，本港有監督制度，需要入則申請始可改動單位結構，故業主、設計公司及裝修承建商責任最大，他認為尋找持小型工程牌的裝修承建商較穩妥。

前業委會主席質疑方國珊代表性

日出康城首都業委會前主席張志董在商台節目質疑，方國珊並無認證的工程師資格，對於有關單位的加固工程安全成疑。他在港台節目中又指，自己是顧問工程師，質疑該臨時加固的安全性，「只係用兩條鐵通就撐起成座樓？」他又提到，業主向申請裝修時需遞交表格及按金，管理公司有責任了解工程情況，「點解睇唔到有問題就退按金？」

張表示，全個屋苑共有2000多戶，已有逾300戶聯署表達有安全憂慮。