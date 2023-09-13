世紀暴雨｜元朗信芯園花海變汪洋　農戶倡自救：靠政府我哋死晒喇

花海打卡熱點元朗「信芯園農莊」禍不單行，過去兩個月曾兩度遭到颱風蹂躪花田，日前在世紀黑雨下，山洪暴發，20萬方呎花田農地被水淹成一片汪洋，7萬朵向日葵與多樣農作物等心血，於一夜間全部毀於一旦，損失高達六位數字，血本無歸。



「信芯園」園主信哥表示，以往颱風或暴雨來襲，主要由水文站發出警報提醒，惟今次僅在手機上收到通知。而政府提供的援助基金，他計算過最多只獲賠1.5萬元，令其大失所望，唯有動用「老本」去修復農田，他嘆道：「冇用㗎，等到佢哋（政府人員）嚟救，不如自救，最危急嘅關頭個警報都唔響，單靠政府我哋死晒㗎喇！」



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記者今日（13日）早上到位於元朗新田小磡村的「信芯園農莊」視察，發現園內多幅農田已全被水淹，淪為一片汪洋。由上周五（7日）深夜黑雨至今，事隔5日仍有部分農田尚未水退，水位深至約兩米；另有部分農田經過園主信哥與園內員工連日用泵抽水後，雖已水退，原本一幅幅茂密花田，只遺下一片頹垣敗瓦，滿目瘡痍，情況慘不忍睹，一班員工只好重新進行翻土工作。

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水深及頸警報唔識響 基金最多賠1.5萬元未夠買肥料

信哥憶述，黑雨當晚11時開始已見洪水淹至，本來一片花海，瞬間被淹沒成一片沼澤，他形容：「水位高到上我條頸，根本落唔到去。」他指，當晚第一時間是提醒附近居民作疏散，稱：「最慶幸係冇人命傷亡，塊地都係其次。」

信哥表示，以往若有颱風或暴雨來襲，主要由水文站發出警報提醒，惟今次只有在手提電話上收到通知，洪水警報器卻無響過，他嘆道：「冇用㗎，等佢呀？等到佢哋嚟救，不如自救，最危急嘅關頭都唔響，單靠政府我哋死晒㗎喇！」

信哥又透露，今早民政署曾派員到場替他們協助登記申請「緊急援助基金」，菜農每斗種可獲1,990元賠償，上限是11,940元，就算最多也只獲賠1.5萬元，他不諱言：「最盡畀到萬五蚊，都唔夠買包肥料啦！」

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7萬朵向日葵花海全毁 信哥：每年一遇，靠自己面對現實

信哥提到，原本準備好在今年9月至10月前，會有大片向日葵花田長成，供市民前來「打卡」遊覽，但超強颱風「蘇拉」及世紀黑雨來襲，令到園內花田大約有6萬至7萬棵向日葵花「全軍覆沒」，被迫提早結束花季，可謂血本無歸。

信哥直言，今年接二連三遭受颱風和暴雨侵襲，田地損失慘重，除了向日葵和其他品種花卉，還有西瓜和其他農作物，單是今次已損失高達六位數字，還未計算此前的損失，但他仍保持樂觀態度面對，笑說：「唔好話百年一遇，我哋農戶根本上係每年一遇，已經習以為常，唔通怨天怨地咩？我哋只會更加積極，期待明天會更好，要靠自己面對現實。」

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被迫延後打造新景點計劃 料12月重開吸遊人打卡

信哥感嘆，本來他期望今年內可以在園內打造一些新的打卡景點，但接連的天災令其計劃被迫暫時擱置，或延後再重新出發。在大水退後，他與家人及四名員工已徹夜不眠整理，除了要清理花朵外，亦要將「唔要嘅（向日葵）就剁咗佢」，同時要用水泵將田地的積水抽乾。

他說，園內的向日葵重新種植需花上8至9星期，其他花卉如香水百合、劍蘭則需時約4星期，他嘆口氣說：「全部要重新嚟過！」信哥期望聖誕節及農曆新年期間，可以吸引更多遊人來花田「打卡」，盡快恢復園內人流，並會待重陽節過後，天氣較好時，盡快進行播種等工作，一切重新開始。

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