世紀暴雨｜政府全港設47服務站　助有需要市民申請援助（附名單）

​民政事務總署今日（12日）起一連兩日，在全港設立47個專門服務站，協助受颱風蘇拉和暴雨影響而有經濟困難的市民填寫表格，申請政府部門及各大慈善團提供的緊急援助基金。



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行政長官李家超在今早（12日）的行政會議前，宣布民政事務總署今日（12日）起一連兩日，在18區共20間民政諮詢中心設專門服務站，27個鄉委會也同時會有服務站。除了各區民政事務處派出服務人員外，來自社會福利署、地政總署和漁農自然護理署的政府人員亦會在公務員「動員機制」下，參與服務站工作。

18區服務站設於20間民政諮詢中心，服務站由上午9時至下午7時運作。

民政事務總署在十八區設專門服務站，協助受風暴和世紀暴雨影響的市民申請緊急支援（政府新聞處）

設於鄉事委員會的服務站，則由上午10時至下午6時運作。

27個界鄉委會也有服務站

政府部門提供的緊急援助基金，包括華人慈善基金及特別援助基金，緊急救援基金-災後需遷離搭建物或搭建物或家具設備嚴重損壞，緊急救援基金-傷亡補助，緊急救援基金-損失農作物、禽畜、養魚復業、漁船及漁具，緊急救援基金-工作船及住家艇。

至於各大善團轄下的緊急援助基金則包括保良局扶弱基金、保良局汪徵祥紀念基金、仁濟緊急援助基金、博愛醫院緊急援助金、仁愛堂「仁間有愛」支援計劃、樂善堂樂善關懷基金，以及東華三院甘霖‧援急基金。