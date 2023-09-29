十一｜內地90後拜神熱捲黃大仙小紅書傳攻略　西安女生求姻緣話靈

「在上班和上進之間，年輕人選擇了上香。」近期內地90後、00後年輕人興起「寺廟遊」熱潮，隨之衍生這句網路流行語。而這股拜神熱潮亦傳到香港，有逾百年歷史、相傳「有求必應」的黃大仙，成為內地年輕男女訪港必到「打卡」熱點，感受傳統文化之餘，還有求財運、求事業，他們更在內地社交平台「小紅書」互傳「上香攻略」、「拜神攻略」。



其中一名西安女生初到香港，專程來黃大仙祠求姻緣。她求籤後滿懷憧憬，期待着這趟香港之旅為她帶來一段美好良緣，說：「（黃大仙祠）特別有煙火氣，看到有很多人拜，感覺還挺靈的。」



初次訪港的西安女生小棉專程來拜黃大仙及求籤，祈求覓得好姻緣。(盧翊銘攝)

1921年建成的嗇色園黃大仙祠歷史悠久，一向是旅遊熱點，也是本港最著名及最為香火鼎盛的廟宇。黃大仙祠常見內地團蹤影，以往都是上年紀的團友。隨着內地愈來愈多「佛系」年輕男女熱愛到寺廟旅遊，近期有許多內地男女從各省遠道而來黃大仙拜神和求籤。

內地男女「財神殿前長跪不起」求財運 西安女生拜黃大仙獨求姻緣

《香港01》記者上周到訪嗇色園黃大仙祠，看到善信人流絡繹不絕，有導遊帶領大批內地旅客到黃大仙牌坊前合照留念，安排進入祠內參觀；亦有一些自由行旅客到場參拜。其中一名26歲西安女生小棉亦是慕名而來參觀和拜神。

內地網絡流行一句「財神殿前長跪不起，月老殿前無人問津」，意思指現今的內地年輕人大多是祈求事業、學業或財運，希望燒香拜神尋求安慰。不過，獨自來拜黃大仙的小棉，卻笑說專程來求姻緣，與眾不同。

她向《香港01》表示，這是她與好友首度來香港，逗留4日3夜，已去過中環摩天輪遊玩。當天，小棉與朋友分道揚鑣，主因是她在出發前聽了姐姐推介來拜神，便把行程安排在黃大仙祠，她稱：「過來的時候我姐跟我說，香港黃大仙這邊很靈，叫我過來拜一拜，我也在小紅書做完攻略就過來了。」

小棉慨嘆，自畢業後已在國企工作5年，事業得意，但愛情路上卻一直未如理想，她見身邊朋友已有着落，難免感到羨慕，她說：「其實本來我也不信（拜神）這些，也沒有信仰，我也覺得有些東西你愈求就愈沒有，可是既然來到，就還是想試試看。」

黃大仙拜神攻略傳遍小紅書 女生跟足求籤三步曲

小棉稱，現時小紅書上常見有人分享到黃大仙的求籤許願、上香拜神攻略，雖然她來之前有做足功課，但到了現場，她發現始終不太熟悉拜神的流程，幸有其他善信從旁協助教學。她第一站需要到祠內香油箱旁拿取免費的線香。她笑言，初時踏進廟內感到相當迷惘，不斷向在場人士詢問哪裡有提供免費線香。

拿取線香後，第二站小棉來到主祭壇中央供奉黃大仙畫像前上香，之後便拿取籤筒，再跪下來誠心求籤，期間她有數次未能成功搖出籤，有時亦搖出多支籤，便只能重新再搖。她笑說：「籤筒很難搖，本來是想求第一個問題都搖不出來，後來換了另一個問題籤就搖出來了。」

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第三站終於來到解籤的環節，除了到解籤檔找師傅解籤外，嗇色園同時提供免費線上解籤，小棉曾嘗試使用電子解籤，惟因解釋得極為玄妙，她不太明白，只好找師傅詳細解說，對她來說是另一個初體驗。

她特意從小紅書上找到最多人推薦的陳伯為她指點迷津，收費共40元，她形容：「網上都有他的照片和文章，來到覺得比較熟悉，覺得陳伯挺和藹的，跟我講的話也很細緻，我都聽得懂，他也盡量用普通話跟我去說。」

問及小棉是次拜神之旅體驗如何？她大讚對香港第一印象是很繁華，來拜神的感覺亦相當不錯，祈求能藉著這趟寺廟遊獲得一段美滿姻緣，她說：「（黃大仙祠）特別有煙火氣，看到有很多人拜，感覺還挺靈的。」 她又期待心想事成後能重遊香港還願。

另一名深圳女生木木亦是聽到朋友推介，相信黃大仙是「有求必應」，在小紅書看過一些攻略後，最近來香港找朋友陪同到黃大仙祠拜神和求籤，滿心祈求學業和事業順利。她稱拜神當天依照小紅書上的攻略流程去做，先後向黃大仙及觀音參拜，再拜財神，並花了100元作添香油。

她形容，剛巧當天有一位道長在財神殿指示信眾如何誠心稟神，便跟隨指示去做，後來她又按照攻略去體驗求籤，再到解籤檔找了一位婆婆解籤文。木木笑稱：「其實我看到有些籤筒內的籤好像數目不夠，可能已被人拿掉了，所以也不確定準不準。」

不過，木木指內地青年男女近期興起拜神，香港黃大仙祠和沙田車公廟歷史悠久，都是他們的拜神打卡熱點。

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