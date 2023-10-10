團體辦「光影城東」北角導賞團　介紹五六十年代夜繽紛及另類街坊

由港燈及長春社合辦的「綠遊香港」環保教育項目, 以昔日北角發電廠的「光」和區內娛樂及電「影」業為題，開發「光影城東」路線。導賞團將由今個月至12月每月舉辦一次，介紹由北角碼頭至「油街實現」的10個景點。導賞團即日起接受報名，名額有限，先到先得。



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五、六十年代的北角號稱「小上海」、「小福建」，當年北角也是一個歌舞昇平、夜夜繽紛的蒲點，港燈形容繁華背後「正是來自港燈北角發電廠源源不絕的動力」。港燈和長春社邀請多名來自東區的「綠得開心大使」，率先參加精華遊，沿途了解北角碼頭、春秧街、皇都戲院、城市花園及「油街實現」5個精選景點，讓年青人多認識社區和本地歷史文化。

鷺鳥和家燕為春秧街另類「街坊」

「光影城東」路線其中一個重點是介紹北角昔日多姿多采的娛樂事業，「活現香港」共同創辦人暨行政總裁陳智遠分享舊日北角娛樂事業的有趣故事，以及皇都戲院的輝煌歷史和獨特建築。「皇都戲院以至它的前身璇宮戲院是當時北角的重要地標，也是香港島現存唯一的同類型建築，戲院入口上方有『蟬迷董卓』的大型浮雕，屋頂有『飛拱』建築，彌足珍貴。」

長春社總監蘇國賢則帶領「團員」認識居於北角碼頭及春秧街的另類「街坊」——「鷺鳥」和「家燕」。他指出，北角碼頭除了為居民提供便利交通，亦是不少鷺鳥的「鮮魚放題站」；而人來人往的春秧街，以電車穿梭其中的市集而聞名，鮮爲人知的是這裏也是夏候鳥家燕的安樂窩，「兩者充分反映只要互相尊重和包容，人和大自然是可以和睦共處，互利共生的。」

城市花園一帶昔日為港燈北角發電廠所在地

港燈董事總經理鄭祖瀛化身嘉賓導賞，他表示，北角對港燈以至整個港島的供電歷史意義重大，因爲現時城市花園一帶正是昔日港燈北角發電廠的所在地。雖然電廠早已拆卸，但從附近街道的名稱，如電廠街、電氣道、大强街等，都能找到昔日的歷史痕跡。「我很高興能透過導賞團與年青人分享發電歷史、暢遊電廠舊地，希望他們明白每一個人或機構，都可以為社區和香港的發展出一分力。」

「活現香港」共同創辦人暨行政總裁陳智遠早前透過分享珍藏照片，重現皇都戲院及昔日 北角娛樂事業的繁榮歷史。

「光影城東」10月至12月每月舉行一次

「光影城東」實體團本月至12月每月舉辦一次，介紹由北角碼頭至「油街實現」的10個景點，亦設特定主題包：

10月29日導賞團的主題為《趣談北角歷史及建築》，由「活現香港」共同創辦人暨行政總裁陳智遠將深入介紹皇都戲院的輝煌歷史和獨特建築，以及舊日北角的娛樂事業。

11月26日導賞團的主題則為《尋訪北角老字號》，屆時會實地考察新光戲院，探討戲院歷史和藝術特色。

在12月17日以《小福建・深度遊》為主題，透過製作福建傳統小食，認識福建飲食文化。以上每團名額為15人，每人40元正， 即日起接受報名，先到先得，10月23日截止報名。

報名連結