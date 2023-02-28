香港仔魚市場導賞團3.11首辦共8團　免費賞73年歷史港版築地文化

佔地逾1.5萬平方米，具73年歷史的香港仔魚類批發市場（香港仔魚市場），是全港規模最大的魚產海鮮批發集散地。全港水產有七成至八成來自這裡。香港仔漁業海鮮商會會長陳志豪認為，香港水產種類比日本多，香港仔魚市場可以發展成為港版築地市場：「點解去日本會諗到去築地，但冇人嚟香港？」



「漁港濃情．香港仔」社區項目下月起舉辦香港仔魚市場導賞遊，讓公眾了解本港魚市場運作流程，共舉辦八團，首團於3月11日舉行，免費讓公眾參與，現正接受報名。



佔地逾1.5萬平方米，有73年歷史的香港仔魚市場，是全港規模最大的魚產海鮮批發集散地。（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

導賞團會參觀魚市場西面的冰鮮魚區、昔日魚獲拍賣區以及魚蛋的前期製作工場，並於東面海鮮區一覽香港水域的捕魚方法。由香港仔漁業海鮮商會會長陳志豪親自響導，包括參觀香港水域捕鮮的海鮮檔，了解他們如何經營一條龍服務，令一覽本港漁業由捕魚、批發至零售的流程。

陳志豪指，香港水產種類比日本多，「點解去日本會諗到去築地，但冇人嚟香港？香港都有個築地。」他認為，香港仔魚市場如要發展，興建兩至三層亦可考慮，日後逐步發展成為容許零售，不只是批發「如果你問我，我會覺得冇嘢唔可以做，（係）你要唔要做」。

凌晨時份，外面的街道寂靜無人，魚類批發市場裏卻正是忙碌的時刻。（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

「漁港濃情．香港仔」社區項目於2021年9月開展，為期27個月，由2021年9月開展。漁民文化博物館已於本年1月䦕放，為配合博物館的開放，主辦機構隨即舉辦一連串公眾參與活動，除了香港仔魚市場導賞，亦包括漁港城市文化導賞遊、避風塘水上導賞等。