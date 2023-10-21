重陽節交通｜九巴、城巴增設特別線　一文看路線、營運時間、車費

重陽節交通2024｜星期一（23日）就是重陽節，打算前往墳場拜祭先祖的孝子賢孫要留意了，因警方陸續各區實施特別交通措施，包括柴灣、薄扶林、將軍澳、西貢、鑽石山及屯門等。九巴會增設12條特別路線方便市民前往拜祭；城巴也會增設特別路線或有臨時安排，以配合重陽節交通需要。《香港01》整合封路措施及巴士特別路線等，一文看清重陽交通安排。



▼2022年10月4日 重陽節柴灣華人永遠墳場人流不絕▼



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重陽節交通1. 九巴

九巴將在重陽節期間開辦12條特別路線接駁各掃墓地點，包括前往圓玄學院、和合石墳場、鑽石山墳場、將軍澳華人永遠墳場、荃灣華人永遠墳場及曾咀靈灰安置所。

▼九巴重陽節12條特別路線▼



重陽節交通2. 城巴

城巴則會在個別日子增設388及389號線，方便市面來往柴灣及柴灣墳場（歌連臣角），以及筲箕灣至柴灣墳場；另會增設347號線來往金鐘（西）及香港仔，途經域多利道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場，以及香港仔華人永遠墳場；以及971R號線來往數碼港及旺角，途經域多利道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場。

▼城巴重陽節4條特別路線▼



另有13條路線會在10月7、8、14、15、21、22、23、28及29日在環翠道有改道措施及臨時巴士安排，而9及9X號線往石澳方向在歌連臣角的巴士站，會改停石澳道大潭峽懲教所外臨時巴士站。筲箕灣巴士總站個別候車位置，會在重陽節期間實施臨時安排。

▼城巴重陽節改道及臨時安排▼



此外，警方將在各區墳場附近實施不同特別交通措施，包括封路安排，方便市民於重陽節期間掃墓，並維持交通暢順和行人安全，包括柴灣、薄扶林、香港仔、將軍澳、西貢、鑽石山、長沙灣、屯門、天水圍、葵青、大嶼山、沙田、荃灣、和合石、沙嶺，市民若要駕車前往或需留意封路安排。