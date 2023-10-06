重陽節封路安排｜柴灣墳場即日起至11月中　朝7午3禁私家車駛入

重陽節（23日）將至，警方將在多區實施下列特別交通措施。其中在柴灣，在重陽節當日，連城道、連城道以東及以西的歌連臣角道、由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路等會在上午7時至下午5時封閉，並有交通改道改排，前往掃墓的市民出門前宜留意相關安排。



警方表示，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排，掃墓人士應盡量使用公共交通工具，駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。



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柴灣墳場周六日擴大封路範圍

警方指，柴灣連城道以東的歌連臣角道、即由連城道左轉入歌連臣角道、前往華人永遠墳場一帶，由9月30日至11月19日每日上午7時至下午3時，除持許可證車輛，禁止所有私家車及輕型貨車進入。

而封路則分兩階段進行，在第一階段，下列道路將於10月14日、15日、21日、22日、28日、及29日，每日上午7時至下午5時封閉：

— 連城道南行線，專營巴士、專線小巴16A、16M、16X和18M線、的士、靈車、送殯行列車輛、持有許可證的車輛及進入環翠邨及連翠邨的車輛除外；

— 連城道北行線，專線小巴18M線、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外；

— 連城道以東的歌連臣角道，專線小巴18M線、的士、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外；

— 連城道以西的歌連臣角道，專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、的士、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外；

— 由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路，靈車及送殯行列車輛除外；及

— 通往柴灣華人永遠墳場的支路



第二階段則於10月23日、即重陽節當日實施，下列道路將在上午7時至下午5時封閉：

— 連城道，專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯行列車輛、持許可證車輛及進入環翠邨及連翠邨的車輛除外；

— 連城道以東的歌連臣角道，靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外；

— 連城道以西的歌連臣角道，專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外；

— 由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路，靈車及送殯行列車輛除外；

— 通往柴灣華人永遠墳場的支路；及

— 環翠里



高超道往將軍澳墳場清晨5時30分開始封閉

在將軍澳，由高超道往將軍澳華人永遠墳場的通道，將於10月15日、21日、22日、28日及29日、11月5日及12日，每日上午5時30分至下午6時封閉，九巴特別路線14S巴士、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外。

上述路段在重陽節當日上午5時30分至晚上8時全面封閉。掃墓人士可經港鐵調景嶺站對面的華永行人徑、或位於高超道的通道步行前往墳場。

不少孝子賢孫在重陽節到場祭祖。（廖雁雄攝 ）

其他地區的特別交通措施如下：

鑽石山

下列道路將於10月14日、15日、21至23日、28日及29日，及11月4日及5日每日上午7時至下午6時封閉，靈車及送殯行列車輛除外：

— 通往鑽石山火葬場的通道；

— 介乎鑽石山殯儀館與中華電力變電站的通道；及

— 鑽石山殯儀館旁通往思親堂的通道。



毓學里及慈雲山道以東的毓華街則於上述日子的每日上午7時至下午5時封閉，私家車及的士除外。

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屯門

青山青新徑及通往青松觀與青松仙苑的通路、曾咀介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通道的稔灣路， 將於10月7日、8日、14日、15日、21至23日、28日及29日，及11月4日及5日每日上午7時至晚上7時封閉。

葵青

下列交通安排將於10月15日、21至23日、28日及29日每日上午七時至下午五時實施：

— 由環宇海灣出入口至永順街交界的永德街南行線、永賢街及介乎永德街與葵喜街的永順街將會封閉，靈車、專營巴士、的士及專線小巴除外；

— 介乎葵喜街與永建路的永基路將改為單程南行，車輛禁止由葵喜街駛入永基路；及

— 永孝街將會封閉



此外，永賢街及永孝街將於10月8日及14日，11月4日及5日每日上午7時至下午5時封閉，靈車及專營巴士除外。

大嶼山

下列交通安排將於10月21日至23日、28日及29日每日上午6時至下午6時實施：

— 介乎石門甲道與嶼南道的東涌道封閉路段將會臨時開放予車輛行駛；及

— 其餘嶼南地區的所有道路將繼續維持封閉，持許可證的車輛除外



和合石

下列道路會在10月14日、15日、21日至23、28及29日、11月4日及5日實施，每日上午6時至下午5時封閉：

— 橋頭路，靈車、接載前往火葬場參與儀式人士的旅遊巴、殮葬商車輛及專營巴士除外；

— 銘賢路，專營巴士除外；

— 和家樓路；及

— 和合石墳場內的所有通道



警方指，或會視乎情況，酌情容許接載長者或殘疾人士的車輛利用百和路近蓬瀛仙館的停車場上落乘客，以轉乘巴士前往和合石墳場。

沙嶺

由10月14日至11月12日每日上午6時至下午6時，由羅湖站通往羅湖道的邊境禁區，將開放給掃墓人士。

下列道路則將於10月14日、15日、21至23日、28日及29日，11月4日及5日每日上午6時至下午6時封閉：

— 羅湖道由其與文錦渡路交界處起至以西約280米（即近沙嶺墳場管理處）的路段，羅湖村居民及獲准停泊於港鐵羅湖站停車場的車輛除外；及

— 沙嶺道，沙嶺居民的車輛除外

