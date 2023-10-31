推動旅遊｜科創界倡開放數據推動賞花經濟　廣種櫻花不限於東涌

為提升香港旅遊競爭力，香港酒店業主聯會今日（31日）於「開放數據應用比賽 2023」座談會宣布成為比賽的活動夥伴，會上提倡推動「賞花經濟」，建立四季賞花城市吸引旅客來刺激經濟，透過開放數據計算花期，又建議櫻花可擴展培植在東涌以外地區。



▼2023.02.07 東涌櫻花樹海盛開人頭湧湧▼



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為提升香港旅遊競爭力，香港酒店業主聯會今日（31日）於「開放數據應用比賽 2023」座談會宣布成為比賽的活動夥伴。（洪芷菁攝）

賞花經濟以四季賞花吸引旅客

香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱出席座談會，提出「賞花經濟」概念。他就政府今年的施政報告有關沙田城門河及元朗名渠種花項目，如何利用大數據、人工智能計算花期，在不同季節開出不同的花，令香港成為一年四季都可以來賞花的城市，吸引旅客不斷來香港，刺激香港經濟。

開放數據計算花期 櫻花可擴展至東涌以外

他解釋，透過利用開放數據，包括溫度、濕度、風向、日照、土地酸鹼度、人流、車流、空氣質素等，可以計劃在沙田城門河、元朗明渠，或尖沙咀海濱種什麼花，維持在四季展現出不同花種，並舉例如洋紫荊、木棉花、杜鵑花，櫻花等。至於櫻花除了集中在東涌，也可考慮擴展至沙田、尖沙咀、觀塘海濱、將軍澳、西貢。他又指，在設計上，可透過不同園境師的設計，提供更多旅客打卡點。

入境數據欠透明 建議具體分類如省份、性別

立法會議員姚柏良出席座談會時提及，今年政府施政報告有關旅遊業發展著墨不少，不過指出現時旅遊業界可參考數據以精準規劃發展方向的數據有限。他舉例，現時入境事務處提供的旅客數據分類僅得香港市民、內地及海外旅客，認為應開放更具體數據，包括省份、國家、性別、年齡，否則業界如「瞎子摸象」。他指機管局、民航處有關掌握航班來源地的數據，正正是旅遊企業所需掌握以更精準地部署市場開發。

他亦補充，在提升旅客體驗質素上亦需要利用數據。他舉例如各關口出入境實時數據，如過關需時多少，方便安排旅客經哪一個口岸過境。他亦指，博物館也可以實行實時數據公布，方便旅客知道人流多少，以安排適合時段參觀。

開放數據兼保障私隱 設計個人化消費體驗

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在會上則補充，透過開放數據，包括入境旅客的出發地、消費模式及能力、逗留日數等，並在保障旅客私隱的前提下，令企業可以設計更加個人化的消費體驗，「聚焦、到位。」

由香港科技創新促進組 （HKtag )主辦

「開放數據應用比賽 2023」現正招募計劃書，截止日期為11月15日，旨在鼓勵公眾認識並善用開放數據，培育業界人才。比賽主題為「智慧生活」，鼓勵參賽者利用有關酒店業等開放數據，幫助指定旅遊業發展方向及智慧城市發展，本年度亦新增高小組。