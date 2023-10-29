元朗信芯園申改劃成功　料11月中重開賞花　信哥：如鳳凰浴火重生

元朗賞花勝地「信芯園農莊」去年五月被指違規經營農莊須停止對開放，事隔逾一年後，信芯園終獲城規會「開綠燈」批出為期三年的臨時改劃申請，可開放作休閑農莊。信芯園園主梁日信（信哥）表示，過去一年接近無收入，盛開花朵亦無人能賞，一度心灰意冷。



年屆七旬信哥之後開始學習向城規會提出改劃申請，一步一艱辛，現時終於如火鳳凰般浴火重生，預計可於下月中重開，期望香水百合和波斯菊能趕及開花。面對新田科技城發展，收地日子或愈來愈臨近，信哥苦笑，種得一日得一日，希望政府能以地換地作補償，讓他能守住本港已式微的農業。



元朗信芯園負責人梁日信。（資料圖片／林靄怡攝）

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改劃為休閒農莊 將於星期一至日朝9晚7開放

信芯園今年3月向城規會提交臨時改劃申請，將現址由「露天貯物」及「綠化地帶」改劃為休閒農莊，文件顯示，申請地點佔地約27,790平方米（即約299,129平方呎），涉及7幢非住用單層建築物，將用作員工休息室、工作坊、小賣部等，農莊將於星期一至日朝九晚七開放。

信哥親筆書寫申請改劃理由

有別於一般以列印方式提交的申請文件，信哥親筆書寫其申請理由，他在文件中提到，自己從在新田事農業逾半個世紀，起初大部份以批發方式發售，直至2017年，受颱風影響，場內的花因風災未能出售，但有大批熱心市民入園買花，令信芯園成為打卡熱點。

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信哥續指，隨着入園人數漸多，憂慮會滋擾村民生活，才無奈以收費方式控制出入人數，但卻在去年獲規劃署通知，收費賞花屬違例發展，須停止開放，故決定向城規會提出臨時改劃申請，希望能容許遊人參觀，強調開放農莊能推動本地農業可持續發展、支持本地所餘無幾的小農戶，亦可讓市民認識本地農業，「請委員能細心想想，究竟想新界多一個露天倉？還是多一個綠油油的農場呢？」

城規會在附帶條件下 批出3年臨時改劃許可

城規會最終在剛過去的周五（27日）「開綠燈」，在有附帶條件下，批出為期三年的臨時改劃許可。

暫停開放期間只能靠積蓄苦撐 一度心灰意冷

信哥接受《香港01》訪問時指，去年5月接獲規劃署通知，指信芯園的收費賞花活動，違反土地用途，須停止開放，他深感徬徨，四出向朋友求助，才在一步一步學習向城規會提出改劃申請。

期望波斯菊和香水百合趕及開花 作農莊重開見面禮

回望過去一年多，他慨嘆過去一年只有農曆新年一做花，失去入場費的重要收入來源，根本入不敷支，只能靠積蓄苦撐，今年向日葵再次燦爛盛開卻無人可入場欣賞，形容每日在田裏是渡日如年，一度做到心灰意冷，但現時已看到「出口」，形容信芯園如同「火鳳凰」在浴火重生。他續指，早在城規會開會前，已播種、為信芯園重開做好準備，希望下月中波斯菊和香水百合可趕及開花，讓信芯園可重新開放予公眾入場觀賞。

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計劃明年大規模種植太陽花

信芯園早前受世紀暴雨影響，農田被雨水淹沒，信哥苦嘆，今年天氣反常，忽冷忽熱之餘，雨水亦多，較難種植，但現時步入秋季，雨水減少，希望可趕及在聖誕和農曆新年的黃金檔期，種出香水百合和劍蘭等，讓市民可在節日中到花田「打卡」。

向日葵花田是信芯園的招牌，信哥表示，今年盛開的向日葵無法開放予公眾觀賞，故正計劃明年以更大規模種植太陽花，並會增加品種，希望可讓公眾再睹本地種植、盛開得燦爛的太陽花。

座落新田科技城發展邊界未來或遭收地 信哥：種得一日得一日

一波剛平，另一波又起，翻查規劃署提交城規會的文件，指信芯園位於元朗小磡村，座落在新田科技城發展的邊界，明年底有機會被政府收回用地，即使臨時許可獲批，亦可能隨時要停止營運。信哥坦言，已作最壞打算，苦笑種得一日得一日，但希望當局能健康地發展，預留足夠農地繼續本地種植，並以地換地作補償，讓他可繼續以耕作為樂，與市民分享其種植成果。