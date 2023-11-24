劏房｜女青辦體驗展　實景裝置、光影設備展現深水埗等劏房戶生活

香港基督教女青年會今日（24日）起一連三日舉行「光影．角落」劏房家庭體驗展覽，透過實景裝置、光影設備、照片及沙畫等展出50個來自深水埗、旺角及大角咀劏房家庭的生活點滴。5個互動展區，從了解育有SEN兒童劏房戶居住環境開始， 了解他們內心世界 ，正面樂觀地克服學習障礙， 增進親子關係。



「光影‧角落」劏房家庭體驗展覽，透過實景裝置、光影設備、相片及沙畫等展出50個來自深水埗、旺角東及大角咀劏房家庭的生活點滴。該個展覽有五個特色互動展區，當中展區一為育有SEN孩子家庭劏房實景展示區，參觀者可感受50個居住在劏房，並育有SEN兒童的家庭生活狀況，見證們即使身在狹小的居住環境，只要給孩子一個角落的空間，他們也能將之變為自己秘密基地和藏寶之處。

展區二的「光影．故事盒」，50個故事盒中盛載劏房家庭的生活點滴、SEN兒童在家中遊玩小空間怡然自得的瞬間，及孩子眼中的天空，而入場市民觀展後若有感而發，也可填寫心意卡放入專屬的「角落．郵箱」，為劏房家庭送上祝福。

「光影．角落」劏房家庭體驗展覽詳情：

日期及時間：



．11月24日及25日：上午10時至晚上8時



．11月26日：上午10時至晚上6時



地點：



九龍石硤尾白田街30號JCCAC賽馬會創意藝術中心3樓「據點。句點」（L3-6D）



費用：



免費

