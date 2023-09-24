過渡性房屋｜年底共1.3萬伙　唐七樓家庭盼入住：日日踩樓梯不便

政府正推動發展過渡性房屋，旺角社區會堂今日（24日）舉行第二場開放日，現場有13個組織設置攤位，一早有約百名市民場。有居住唐七樓的家庭輪候公屋四年，由於沒有升降機感每日要上落樓梯，認為十分不便，希望可以申請入住長沙灣「順庭居」，便利子女上學。



房屋局局長何永賢表示，截至今年8月底，共提供約7800個單位，預計今年底前將有另外約6000個單位投入使用，合計約1.3萬伙，她又指明日起推出電子平台「住得易」，市民可透過手機或電腦查看申請資料以及進行登記



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事隔兩個月，今日再次舉辦過渡性房屋開放日，現場有13個組織設攤位，供市民查詢以及即場登場。部分房屋如長沙灣順庭居、荃灣荃福居等有專車接送到現場看示範單位。有組織設平面圖、模型或影片讓市民了解單位內的間隔。

開放日早上10時開始，一早約百名市民入場，潘小姐一家現住唐七樓，已輪候公屋4年，她指，現時居住的單位比較細，加上要上落樓梯，十分不便。她表示，今次目標單位為長沙灣順庭居，因為兒子於大角咀返學，希望居住地點與返學地區更接近，亦會考慮買餸、交通是否方便。

她又指，從新聞見到元朗過渡性房屋「恒甫新苑」有漏水問題，因此不會考慮，「如果搬過去會漏水，維修方面、住嗰方面又會驚影響生活，始終有小朋友都會麻煩啲。」

住南區的鍾小姐表示，目前輪候公屋約3年，平時出入都要行樓梯，環境較差。她指，今日目標為赤柱的4人過渡性房屋，因為兩個小朋友正於南區返學。

房屋局局長何永賢今日亦有到場參觀，她形容上次開發日「好成功」，因為可以讓居民直接接觸到服務團體，了解過渡屋的情況。她指，截至今年8月底，已投入服務的過渡性房屋項目，共有約7800個單位，預計今年底前將有另外約6000個單位投入使用，期望總數可提供21000個單位。

她指，市區單位入住率超過90%，而新界單位入住率亦平均約有87%。部分單位已經流轉供第二批居民入住使用，個別項目的單位使用率達110%，「我哋好開心，完全發揮到過渡性房屋嘅作用。」她又指，明日起推出電子平台「住得易」，市民可透過手機或電腦查看申請資料以及進行登記，令申請過程更有效。