過渡性房屋｜仁愛居入住率95%　鄰里關係緊密　何永賢：千金難買

施政報告2023提出擬研究劣質劏房定義，並提出取締方法，過渡性房屋一直是劏房戶上公屋前曙光。洪水橋過渡性房屋「仁愛居」今日（4日）舉行開幕典禮，房屋局局長何永賢表示，仁愛居聘請居民任職保安和清潔工等，有助建立鄰里關係，形容是劏房無法產生的感情，希望能向有需要的基層傳達訊息，讓他們盡快申請入住過渡性房屋，以改善居住環境。



仁愛居位於洪水橋洪安里8號，由仁愛堂興建及營運，可提供410個單位，並以「2+2」為合約模式，即住戶在首兩年租約期滿後，可再續約，最長可住4年，做法類似現時劏房租管的規定。

已有391戶家庭簽字入住 聘部份住戶當保安、清潔

仁愛堂主席戴凱倫表示，仁愛居現時已有391戶家庭簽字入住，入住率達95%，當中包括長者、單親家庭、新移民、少數族裔等。他續指，機構聘請了部份居民，在項目中擔任文職、保安、清潔工等，期望藉此為居民提供就業機會。

何永賢稱在所住地方工作可令鄰里關係更緊密

主禮嘉賓之一的房屋局局長何永賢則表示，仁愛居以組裝合成建築法興建，在短短一年內已落成並有居民入住，速度很快，更可在項目中為居民提供就業機會，形容其想像可發生的事件都在此項目實現，相信在所住的地方工作，可令鄰里關係更緊密，是劏房無法產生的鄰里關係，「我覺得係千金難買。」

她續指，未有仍有約1.3萬個過渡性房屋單位陸續落成，希望社會可傳達更多過渡性房屋能改善生活的訊息，讓有需要家庭盡快下決定，申請入住過渡性房屋。

與民交談承諾紓緩住屋需求 何永賢：劏房環境一天都嫌多

何永賢隨後與在項目中任職的居民交談時，重申政府視房屋問題為重中之重，十分關注基層市民的需要，更坦言「劏房環境一天都嫌多」，承諾當局會繼續與非政府機構等持份者合作以不同措施，紓緩社會的住屋需求。