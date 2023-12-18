政府填90公頃新田魚塘建新田科技園　林超英：讀過地理就唔咁做

上屆政府提出發展北部都會區指，會在北部都會區增設三個濕地保育公園，以及沙嶺／南坑自然生態公園，同時擴展現有的濕地公園，惟今年5月發佈的新田科技城的建議發展大綱圖提出，三寶樹濕地保育的擬建面積為338公頃，即較原訂計劃大幅削減35%。



部份位於新田的濕地被剔出公園範圍，被劃入新田科技城發展範圍，其中約90公頃為魚塘，但會沿用兩年前的環評報告，計劃於下年第四季起動工。香港觀鳥會批評局方未有就此資詢環團決定過於倉卒，嚴重影響該地區的生態環境，有繞過環評程序之嫌；該會榮譽主席、前天文台台長林超英亦指，新田魚塘位於河口氾濫平原，容易因大雨、颱風、水平面上升影響而水浸，「讀過地理嘅人就唔會做呢樣嘢。」



+ 2

三寶樹濕地保育公園被削35%擬發展面積

上屆政府提出發展北部都會區指，擬興建三個新的濕地保育公園，選址在南生圍、蠔殼圍和三寶樹，合共涉及1,220公頃，惟發展局五月公布新田科技城發展佈局後，三寶樹濕地保育公園範圍被大幅削減至300公頃，減幅達35%；同時「新田科技城」的發展涉及約250公頃濕地保育區和濕地緩衝區，擬收回90公頃魚塘。

+ 1

觀鳥會總監：浪費深圳發展福田濕地努力

新田魚塘位於拉姆薩爾國際重要濕地外圍，同樣為多種候鳥的棲息地，其中包括「瀕危」的黑臉琵鷺。

觀鳥會總監余日東表示，深圳最近用了很大力度把福田保護區發展成國際重要濕地，又使用了大量資源保護黑臉琵鷺，但其實新田魚塘與福田保護區相隔不遠，雀鳥會飛往兩地覓食，「佢搞咁多嘢，我哋就填咗個濕地，嘥咗佢嘅力，當然啦，香港個力本身都嘥咗。」 他指，不同數據顯示，拉姆薩爾國際重要濕地應擴展至新田魚塘，該地已具拉姆薩爾濕地的功能和功用，發展局收回的大部分魚塘雖為荒廢魚塘，但其實荒廢魚塘亦有其生態價值。

+ 9

繼續沿用2年前環評 剝削公眾對填塘給予意見機會

觀鳥會保育主任黃雪媚表示，今年5月發佈的發展大綱與以往發佈的計劃有極大改動，但繼續沿用2年前的環評，剝削了公眾對填塘給予意見的機會，「環評已經係保育嘅最後一個關卡。」她質疑此做法有繞過環評程序之嫌，形同帶頭「搞彎」環評，誘發其他項目申請人仿效。

林超英：國家要求保護更多濕地，我哋去破壞

林超英提到，8月底政府約見不同環團交流指，有環團反映，有政府官員當時指，興建新田科技城為「國家任務」。他指填塘方案並非「國家任務」，真正的「聖旨」是位於落馬洲河套區的「港深科技園」，批當局假借「創科」及「國家」之名，破壞國際級濕地。

他表示，今年8月國務院公佈的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，明確指出「河套深港科技創新合作區」香港園區具體面積為87公頃，面積與落馬洲河套區的「港深科技園」吻合，而新增的新田創科用地只是香港這邊自己的主意，並非「國家任務」。他強調十四五規劃要保育濕地，「國家要求我哋保護更多濕地，我哋去破壞濕地，真係諗極都唔明。」

新田魚塘位置易因大雨、颱風等水浸

除了生態影響外，林超英指，新田魚塘位於河口氾濫平原，容易因大雨、颱風、水平面上升影響而水浸，「喺河口氾濫平原起一個財富高度密集嘅東西，其實係一個好奇怪嘅決定，讀過地理嘅人就唔會做呢樣嘢。」他建議，在深圳上游興建科技城，例如香園圍附近，避免科技城因而受天氣影響。

林超英提到，新增的新田創科用地只是香港這邊自己的主意，並非「國家任務」。（黃浩謙攝）

黃雪媚指出，計劃提到收回90公頃魚塘，但只計到魚塘水體的面積，忽略了魚塘附近的草地、樹，在濕地保育區內整體魚塘面積其實約佔150公頃，林超英說：「濕地唔係淨係講水。」

政府提到會建三寶樹濕地公園作為補償，余日東指，「而家有嘅嘢點解唔保存，要整爛佢，再整返，好似唔係好合邏輯。」黃雪媚舉例指，在70年代為補償興建錦綉花園時，政府投放大量資源保育米埔自然保護區，惟兩種在港繁殖的雀鳥，分別為董雞和水雉，50年來再沒有在港出現，可見劃出濕地作補償亦未必可以復原該區原來的生態。