濕地公園今起公眾諮詢　文件首披露公園五變四　新田濕地被剔走

政府兩年前提到，會在北部都會區增設三個濕地保育公園，以及沙嶺／南坑自然生態公園，同時擴展現有的濕地公園，惟新一份《施政報告》卻未有再就三寶樹以外的公園着墨，引起公眾關注。漁農自然護理署今日（21日）表示，政府即日起就建立濕地保育公園系統研究，展開第二部份公眾參與活動，至明年1月20日結束。

值得注意的是，諮詢文件首次披露，三寶樹濕地保育的擬建面積為338公頃，即較原訂計劃大幅削減35%，地圖所示，部份位於新田的濕地被剔出公園範圍，換言之，有機會被劃入新田科技城發展範圍。當局預計，整個三寶樹濕地保育公園將於2031年起分階段落成，而公私營合作是管理方向之一。



▼北部都會區三個濕地保育公園建議選址▼



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漁護署表示，早已在去年8月委託顧問就建立濕地保育公園系統進行策略可行性研究，以檢視擬議濕地保育公園系統的範圍在生態價值、土地用途／規劃、水產養殖活動，以及生態教育／康樂設施等方面的情況，並就建立濕地保育公園系統的方案，包括各個擬議公園的位置／範圍、功能、定位和管理模式等提出建議。

根據公眾諮詢網站的研究初步建議，蠔殼圍濕地保育公園已與沙嶺／南坑自然生態公園合併成為一個公園，換言之，擬建的五個濕地變四個，報告亦將四個公園劃分成不同定位和功能，分別為：

．三寶樹濕地保育公園的定位為生物多樣性及水產養殖和諧共存，擬提升生物多樣性及引入現代化水產養殖業

．香港濕地公園擴展部分的定位為濕地教室，擬與毗鄰現有香港濕地公園的生態教育設施產生協同效應，提供生態教育體驗

．南生圍濕地保育公園，擬發展為「生態旅遊天堂」，以善用當地現有的熱門休閒設施/活動，進一步推廣生態旅遊資源

當局傾向以三大方向作為濕地保育公園的管理模式。（文件截圖）

至於濕地保育公園的管理模式，當局傾向以三大方向發展，包括由「政府部門直接管理」、「與非政府組織、當地社區及漁農團體合作」，以及「公私營界別合作計劃」，當中公私營合作是香港未曾採用的模式，初步建議私人土地業權人可就其擁有的土地的用途向政府提出保育管理建議。

在保育的細節方面，文件只建議首先建立三寶樹濕地保育公園，冀可緩解新田科技城所導致的生態及漁業影響，並以三寶樹的經驗作先例，在其他濕地保育公園中參考有關做法。

文件首次披露三寶樹濕地公園的選址，擬議範圍毗連米埔自然護理區，亦鄰近落馬洲，並擬在公園界線以東和東北位置，分別設立公園辦事處和漁業研究中心。

擬議三寶樹濕地保育公園擬建面積只有338公頃，較兩年前的方案，大幅削減35%，在地圖可見有大部份的新田濕地並無包括在內。（文件截圖）

值得注意的是，三寶樹濕地保育公園擬建面積只有338公頃，較兩年前《北部都會區發展策略報告書》所提及的520公頃，大幅削減35%，在地圖可見有大部份的新田濕地、練板村，以及和生圍均無包括在內。

文件指，政府將以濕地保育公園系統的可行性研究結果為基礎，明年開展三寶樹濕地保育公園下階段的詳細研究，初步建議會分期建設，由公園北部的魚塘和濕地開始，以盡早保育主要的飛鳥廊道，預計最快2026/27年度開展建設工程，爭取在2031年完成第一期項目，預計整個公園可於2039年或之前全面落成。

當局指，第二部份公眾參與活動為期兩個月，至明年1月20日，顧問將與相關持份者進行簡介會及會議，聽取意見，市民亦可到專屬網站參閱有關研究的初步建議，並透過電郵提交意見。