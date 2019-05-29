【九龍城講呢啲】天橋底大改造　辦「社區客廳」凝聚街坊力量

香港一個彈丸之地，人們連呼吸都覺得壓迫。《香港規劃標準與準則》中建議香港人均休憩用地標準為兩平方米，即相當於一格廁所大小。有團體早年調查發現，九龍城區的人均休憩用地不足一平方米。聖雅各福群會早年獲資助，選址九龍城區內兩個休憩用地並進行改建，令公共設施更符合社區需要。

聖雅各福群會於2017年獲市區更新基金資助，開展為期三年的「土瓜灣社區客廳」計劃。機構與區內不同中學及團體合作，發掘區內的公共空間，如空地、閒置公園、小店大閘等。計劃目前選定東九龍天橋休憩花園，對面休憩空間及馬頭圍道／馬坑涌道休憩花園，作休憩空間改建工程。上述兩處選址的休憩設施由九龍城民政處管理，並由九龍城區議會建議興建，預計2020年完成。

關注團體：增加公園逗留時間

據區議會文件顯示，東九龍天橋休憩花園及對面休憩空間改建後，燈柱旁欄杆將會拆除，座位將由現時15個增加至逾20個；而海悅豪庭旁空地的座位則會由現時6個增加至逾20個，又會提供蔭棚，方便避雨及遮蔭。拓展公共空間公共關係副總監王瑜指，休憩空間加設椅子，能夠聚集人群來公園聊天，增加社區凝聚力，「椅子多了，人們便可以在公園坐下，公園逗留的時間也增加，人與人之間的連繫更強，對當區居民來說是一件好事。」

聖雅各福群會在區議會文件上指，計劃團隊曾就社區需要及設計方向，舉辦不同活動以進行地區諮詢，曾接觸過大專院校、非牟利機構、地區團體及店舖等，激發市民對公共空間的想像，並邀請他們就設計給予意見。

由硬件設計概念圖所見，該空間移除了圍繞着休憩空間的欄杆，加設近一倍數量的椅子，活動空間比以前更大。王瑜表示，這種由下而上、從居民需要出發的社區配套模式十分理想，「空間要如何配合社區需要，當區居民最清楚。由居民出發，讓他們可以表達意見，發展出不是一式一樣的配套，居民對社區設施就會更有歸屬感。」