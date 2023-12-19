土瓜灣哥登堡餐廳貼「最後一次聖誕大餐」海報　預告明年結業

屹立土瓜灣40多年的哥登堡餐廳有「平民扒房」之稱，店面近日貼出寫有「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持。



老闆余仁盛表示，租約雖然明年7月才屆滿，但他有意將餐廳結業，或會與業主商量提早完約，該海報是希望提早通知街坊，今年的聖誕大餐會是最後一次。



昏暗燈光 、皮製卡位別具特色 海報寫租約期滿

馬頭圍道的哥登堡餐廳曾有三家分店，現只剩440號的一間。霓虹招牌，店內昏暗燈光 、皮製卡位，西式拱門和紅色霓虹燈「Welcome」及「Thank You」，白衫黑西褲的侍應，餐廳三十年如一日，進入後如走進八、九十年代花樣年華時光，不過很大可能在半年內成為回憶。餐廳本着「唔敢封王稱霸，呃你永無下次」精神，多年來得到一班捧場客支持。

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餐廳近日貼出「最後一次聖誕大餐」宣傳海報，大餐每份220元，有海鮮忌廉湯、燒火雞火腿鮮果沙律、蒜蓉扒大蝦牛柳，以及甜品及飲品，僅限12月23至25日供應。不過吸引街坊和食客眼球的，是海報上另一組字：「租約期滿 告別土瓜灣 最後一次聖誕大餐 多謝街坊四十多年支持」。

侍應接手變老闆 余仁盛：未必營業至明年7月租約期滿

老闆余仁盛2017年受訪時曾提到，他最初是餐廳侍應，後來老闆打算結業，他決定接手。他當時也曾經表示，有過退休的念頭，惟每想到餐廳助他養大孩子，又不得街坊和熟客，才繼續做。

余仁盛周二晚（19日）收舖前接受訪問時說，租約雖然明年7月才屆滿，但他有意結業，或會與業主商量提早完約，貼海報是希望提早通知街坊，今年的聖誕大餐會是最後一次聖誕大餐。

疫前聖誕節一晚賣300多個餐 去年聖誕節少逾半

他解釋，考慮結業主要原因是覺得經濟環境及市道差，因為疫情以來，餐廳一直虧損。他說疫情前在聖誕節這種旺季，最高峰一晚可以賣300多個餐，不少家長會帶小朋友來食聖誕大餐、食扒餐，但去年聖誕一個晚上只能賣出100多個餐，大減逾半。

余仁盛續指，疫情也改變了市民食飯的習慣，會早些吃飯，加上兩餸飯等店舖湧現，令其生意一直下滑，「經濟又差咗，啲人未必可以入嚟食個扒，成百幾蚊。」現時很多人買外賣，都是生意轉差原因，「未必會買百幾蚊一個外賣。」他表示，港鐵屯門線貫通後，雖有港鐵站在左近，但對生意沒有太大幫助，反而令到本來的街坊更易出區用膳，「街坊生意都走埋。」

余仁盛提到，餐廳現時有13名員工，已與他們討論結業的問題，他們也樂於接受，當中也有不少伙記年紀大已打算退休，人手問題也是令他考慮結業的原因之一。

稱多街坊表示不捨 有食客指舊式餐廳愈來愈少

在土瓜灣營業多年，余仁盛說結業消息傳開後，很多街坊表示不捨，問他會否在別處再開餐廳，「始終都係幾廿年，咁多年感情。」

食客張生表示，香港現時有很多食肆由大集團襲斷，舊式餐廳「往往愈嚟愈少，愈嚟愈難經營」，故他不時都會找這些餐廳來光顧，支持一下他們。