流浮山東華三院過渡房屋設露台、升降機　料今年底至明年初竣工

位於元朗流浮山的過渡性房屋項目「流浮．東寓」今日（4日）舉行動土儀式。項目是東華三院承辦的第四個同類項目，預計興建三幢四至至層高住宅樓宇，提供1,233個單位，採組裝合成方式興建，特別設有小露台及升降機，料於今年底至明年初竣工，將營運5年，獲政府「過渡性房屋項目 」6.78億元資助興建。



▼1月4日 流浮山東華三院過渡房屋動土儀式▼



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何永賢：過渡房屋平台收1.2萬申請 望項目改善劏房戶環境

房屋局局長何永賢在動土儀式致辭時表示，首次踏足於沙灘的過渡房屋，認為流浮山位置非常好，本身區內配套已很不錯，可方便居民，她率先體驗示範單位的小露台，相信未來居民會對此設施感到開心，有望改善劏房戶環境，讓小朋友的學習、社交生活得到完全改善。

她續指，目前政府提供的過渡房屋中央平台，已收近1.2萬位市民申請，已見到市民需求，期望今次項目順利完成，並在落成後馬上能夠服務有需要的市民。

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東華三院：項目交通配套完善 提供農莊、活動室盼居民享受生活

東華三院主席韋浩文指，院方一直配合政府房屋政策，助市民安居樂業，今次項目則在符合規範與成本可控下，增設小露台及升降機，預計可為2,800名市民提供方便、舒適的居住空間。

他稱指，項目鄰近海鮮海味街，背靠后海灣，區內也有提供接駁巴士來往天水圍與元朗港鐵站，以及綠色專線小巴到元朗市中心；區內亦會設置有機農莊、讀書角、球場及多用途活動室，讓居民可享受寧靜生活。

借出土地興建項目的新世界集團，其執行董事兼首席營運總監馬紹祥則表示，集團至今借出四幅用地，可建近3,000個單位，有逾一萬人受惠；希望配合智慧居住發展，令項目不只作為暫時性居所，也讓居民裝備自己，增加向上流動機會。

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房屋局發言人指，單位在今年第四季落成後，將會由東華三院安排入伙，惟目前只是動工階段，故暫時未訂申請時間、申請資格與租金，相關事宜亦需要待東華三院決定。

被問到今次項目遠離市中心位置，影響入住率，發言人指東華三院正探討有關問題，局方現時亦與運輸處商討交通安排；而項目本身亦預計在今年年底落成，因此並不擔心過渡房屋的入住率。