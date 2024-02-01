三寶樹濕地公園擬縮細　土拓署研魚塘合併保生態　稱勿拘泥面積

北部都會區發展重點之一，是新田科技城發展項目，預計最快今年第四季動工。土木工程拓展署今日（2月1日）舉行記者會，介紹新田科技城項目，包括發展多層現代產業大樓及清拆禽畜飼養場，亦會保留鄉村古蹟、活化排水道及建設河畔公園等，以達到城鄉自然共融。另外，塱原自然生態公園擬下半年向公眾開放。



至於擬建的三寶樹濕地公園，政府早前公布較原先計劃縮減35%面積，署方稱，計劃將園內小型魚塘合併、移除驅鳥裝置，以改善生態環境。土木工程拓展署北拓展處處長張家亮稱，措施重質不重量，期望在生態功能上達到「零淨減少」，而不拘泥土地面積。



土木工程拓展署今日（2月1日）舉行記者會介紹新田科技城項目。（黃浩謙攝）

發展多層現代產業大樓 清拆禽畜飼養場

土木工程拓展署北拓展總工程師王仲邦稱，新田科技城600多公頃土地中，有約126公頃屬棕地，例如露天倉庫、倉庫、工場；至於住宅發展用地，亦出現不協調、環境退化、不良視覺影響、潛在的土地污染等。另外，該地亦有九個禽畜飼養場包括七個豬場及兩個雞場。

他建議，未來可作出改善，包括發展多層現代產業大樓，以更好利用土地資源，助與周邊環境融合，亦計可清拆九個禽畜飼養場，避免不良氣味排放。

土木工程拓展署北拓展總工程師王仲邦建議，推行緩解措施，將擬建三寶樹濕地保育公園內的小型魚塘合併成大型水體。（黃浩謙攝）

+ 5

保留鄉村古蹟 活化排水道建河畔公園

王仲邦表示，為達至城鄉自然共融，會保留現有鄉村區域、保護鄉村內所有法定古蹟和已獲評級的歷史建築，例如大夫第、東山古廟及麟峯文公祠，及維護通往鄉村的通風廊，並納入景觀走廊以保護景觀。另外，在新田村路的荷花池旁加設觀景台及在米埔隴村的鷺鳥林旁劃設休憩用地。

另外，對於新田東主排水道及新田西主排水道進行活化與自然化排水道，提升排水道及區內的排水能力，並有助適應氣候變化。他續指，排水道已劃入休憩用地和美化市容地帶內，建設河畔公園，提供市民多元化親水體驗。

土木工程拓展署北拓展處處長張家亮補充指，會建設一個20萬立方米的蓄洪設施，容量等同約80個標準泳池，並按照應付每五百年一遇暴雨的標準來建設防洪設施。

+ 1

保留部分濕地鳥林

王仲邦稱，保留現有生態環境為另一個重點設計措施，包括保留拉姆薩爾濕地、米埔隴村及米埔村的鷺鳥林、鳥類飛行路徑、現有的野生動物走廊及彭龍地的成熟林地。

他又提及現時濕地的狀況，部分建議發展範圍座落於濕地保育區及濕地緩衝區、超過六成屬棕地，已回填的魚塘、其他生態價值較低的土地，及接近一半建議回填的魚塘已被荒廢或沒有進行養殖活動。魚塘的生態價值在於能提供食物給候鳥、水鳥，如果沒有養魚，便會失去該生態功能。

+ 7

改善三寶樹濕地公園魚塘設計

他建議推行緩解措施，將擬建三寶樹濕地保育公園內的小型魚塘合併成大型水體、移除驅鳥裝置、改善塘壆及建立棲息島嶼、定期將魚塘水位降低及雜魚放養。

對於后海灣地區，他亦建議疏浚潮汐水道、清理外來紅樹品種及過渡性的濕地優化工作。他表示，以上措施目標是確保不會有濕地生態功能及承載力淨減少的情況。

+ 10

塱原自然生態公園擬下半年開放公眾

另外，土拓署建造了佔地37公頃的「塱原自然生態公園」，園內分為生態區、農業區及訪客區。其中「生態區」佔地約 21 公頃，佔公園最大部分，土拓署將部分荒廢農地或者生態價值相對低的生境，復修成各種濕地生境。

園內約11公頃的農業區已於2022年10月展開復耕計劃，生態區內約 21公頃的濕地亦已於2023年完成復修工作，餘下約5公頃的訪客區已大致完成。土木工程拓展署北拓展處處長張家亮稱，公園預計今年上半年完成所有項目，下半年內正式開放予公眾參觀。

漁農自然護理署高級自然公園主任陳倩慧表示，自展開優化塱原自然生態公園以來，2021年首次錄得在塱原築巢繁殖的黑翅長腳鷸，由當年的5個巢增加至直至2023年的42個巢。另外，分別於2021年和2023年在塱原首次發現的鐵爪鵐和澳南沙錐。