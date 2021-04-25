塱原自然生態公園料2023年落成　長春社冀工程對生態影響減至最低

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-25 12:16

塱原是香港現時最大的連片淡水濕地，政府計劃把其核心地區約37公頃土地發展成自然生態公園，劃分為三個區域，包括佔地約21公頃的「生態區」、約11公頃的「農業區」及約5公頃的「訪客區」。土拓署2019年底展開工程，預計2023年完成。

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塱原自然生態公園由土拓署興建，漁護署負責公園日後的管理。漁護署自然公園主任何景欣表示，塱原擁有不同生境，包括濕耕和乾耕農田、淺水池、稻米田、魚塘、沼澤等，生物多樣性十分豐富。因此，政府希望透過建設塱原自然生態公園，進一步維護和提高塱原濕地的生態價值，為不同生物提供更多覓食、棲息和繁殖的地方，同時希望保存傳統的耕作方式。

改善塱原灌溉水道

土拓署工程師周夏露補充指，園內的「生態區」會透過種植指定農作物及生境管理，維持塱原的生物多樣性；「農業區」會讓農民以生態友善的模式耕作；「訪客區」會提供訪客設施，讓公眾了解及欣賞塱原濕地生態，提高對自然保育的意識。

署方亦會改善塱原的灌溉水道，建設一個淨化濕地，以沉澱、植物過濾及太陽照射殺菌的方式，改善公園的灌溉水質。公園內不同位置將設置儲物室，讓農戶放置簡單農具及器材。

塱原自然生態公園將分為三個區域，包括「生態區」、「農業區」及「訪客區」。（發展局長黃偉綸網誌圖片）

旱田、荒廢農地修復成濕地生境

另外，土拓署會把部分旱田和荒廢的農地修復成濕地生境，讓整個塱原增加約8公頃的濕地。稻米田是禾花雀遷徙途中重要的休息站，去年年中，土拓署與長春社、香港觀鳥會及塱原農民合作，成功種植約十塊稻米田，並趕及在十月份雀鳥遷徙季節前完成，讓雀鳥遷徙途中在塱原休息；並透過塱原農民的指導，修復了昔日的五塊水滋田，讓水滋及紅蟲在水滋田中繁殖，為雀鳥提供豐富的食物，結果吸引很多雀鳥，特別是水鳥前來覓食。

長春社保育經理許淑君表示，塱原有一整片農耕淡水濕地，讓農友繼續耕作，有助提高其保育價值。（發展局長黃偉綸網誌圖片）

環團冀工程對生態影響減至最低

長春社保育經理許淑君期望在工程細節上，保持保育塱原的原則，把對生態的影響減至最低。工程期間，長春社提醒工程團隊特別注意生態價值較高的位置，避免工程車行走有關路段；去年10月至12月禾花雀來港的季節，特別提醒工程範圍避開稻米田，以便禾花雀在田裡覓食。