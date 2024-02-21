觀塘重建項目流標逾年　發展局引入「垂直城市」推商住混合吸招標

去年2月流標收場的市建局觀塘市中心第四及第五區「巨無霸」商業項目，由市建局收回後，除了修訂首次試行「浮動規劃參數」，發展局今日向立法會書面回覆指，考慮到項目地盤面積龐大，且交通便利，適合試行「垂直城市」的發展概念，建議採用「混合發展」模式加入住宅用途，可增建1,750伙住宅，有待修訂方案完成法定城規程序後，將再在適當時候重新招標。



觀塘市中心重建計劃第四和第五發展區的商業項目將試行「浮動規劃參數」模式，並引入「垂直城市」發展理念（資料圖片／城規會文件）

該項目位於觀塘裕民坊一帶早於2007年展開，頭三期已先後於2014年及2021年完成，現剩餘最後兩期。為了應對持續的疫情及最新市場情況，市建局修訂項目試行「浮動規劃參數安排」，容許成功取得項目的發展商及財團，在總樓面面積保持不變的前提下，調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公室、酒店和其他商業用途。

當中，市建局要求商業樓面面積不可少於65,000平方米，並需設於項目的低層樓層，以保持項目位處觀塘區策略性位置的「市中心」特色。

局方今日向立法會提交書面回覆時提到，有關項目於去年初未能成功招標後，市建局重新檢視項目的發展模式，認為適合試行「垂直城市」的發展概念，亦建議以「混合發展」模式加入住宅用途，容許作住宅、商業、辦公室及酒店等混合發展，同時增加公共設施，又建議在項目中保留「浮動規劃參數」機制。

按照擬議修訂方案的最新建議，發展局指重建項目的總樓面面積會較舊方案增加約25%，最高總樓面面積由201,220平方米增至251,100平方米，總地積比率約為12倍。當中，住用及政府、機構或社區設施的總樓面面積同樣增加100%，分別為110,100平方米及8,599平方米；住宅數量增加了1,750，惟商用的總樓面面積則由原來的192,619平方米減至最高153,700平方米，減少了約20%。有待修訂方案完成法定城規程序後，將再在適當時候重新招標。

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