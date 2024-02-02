「上水貨舖」 突遭食環署取消年宵參展資格　僅稱無須交代原因

主持賣香港製造產品的「上水貨舖」今（2日）在社交平台表示，在1月29日收到食環署來函即時終止其在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位。根據相關信件內容，食環署是根據《二零二四年宵市場特許協議》中訂立的權利，終止合約，而據條例列明，政府無須交代任何原因，亦無須承擔因此導致的損失。



食環署回覆查詢時僅指不評論個別個案，並指署方是行使年宵市場攤位特許協議的權利，終止了個別攤位的特許協議。



「上水貨舖」標榜售賣「本地菜、香港食材、香港設計・香港製造產品」。(上水貨舖創辦人羅庭輝Facebook圖片)

「上水貨舖」原投得深水埗花墟公園年宵市場第2號攤位，公司今日Facebook專頁公布，1月29日接獲食環署書面通知，即時終止租約。根據相關信件內容，食環署是根據《二零二四年宵市場特許協議》中訂立的權利，終止合約，署方將退還相關的使用費；惟據條例列明，政府無須交代任何原因，亦無須承擔因此導致的損失。

創辦人羅庭輝：感謝日以繼夜努力打拼的團隊

「上水貨舖」創辦人為曾於2019年區議會選舉中參選的羅庭輝，角逐元朗區議會屏山北選區，獲取2,219票，僅以2票之差被對手楊家安擊敗（楊後被法庭裁定非妥為當選），而其胞弟羅庭德為前任北區區議會主席。

羅庭輝在公布中揶揄說：「感謝食環署在開始年宵前3天特意來函告之本人，貴署無須交代原因而取消我們的參展資格。」他表示，感謝一直以來日以繼夜努力打拼的團隊所有成員，堅定相信香港製造唯一出路；他也感謝香港人的支持與愛戴。

食環署：行使年宵市場攤位協議終止租約

食環署回覆查詢時僅指不評論個別個案，並指署方是行使年宵市場攤位特許協議的權利，終止了個別攤位的特許協議。署方已發信通知有關人士，並會按特許協議相關條款全數退還對方已支付的使用費。

根據食環署規定，年宵市場售賣的商品有限制， 除快餐攤位外，其他攤位禁售預先煮熟的快餐食品、麵包西餅、即場加工處理的即食小食；雪糕；樽裝及非樽裝飲品；魚、動物及鳥類；仿冒產品；危險物品例如刀及斧頭等；氫氣球；罐裝噴沫或罐裝噴霧飄帶；酒類飲品、香煙、雪茄和煙草；可飄浮的LED發光氣球。