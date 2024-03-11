深水埗區「吉舖」多超市、便利店都退場　政黨要求房署降租金吸客

通關後港人多北上消費，本地商戶經營百上加斤。民建聯立法會議員鄭泳舜聯同深水埗區議員今（11日）與房屋署代表會面，反映深水埗多個屋邨商場「吉舖」漸多的問題，包括蘇屋邨、海麗邨、白田邨及石硤尾街市等。



有區議員指蘇屋邨商場30多個舖長期有5至6個吉舖；海麗邨超級市場、日用家品店、便利店先後退場，要求署方制定政策，包括調整租金留住舊租戶、吸引新租戶。



民建聯立法會議員鄭泳舜（右四）聯同深水埗區議員今（11日）與房屋署代表會面，反映深水埗多個屋邨商場「吉舖」漸多的問題。（民建聯提供）

深水埗區議員何坤洲表示，蘇屋邨商場30多個舖，一直有5至6個吉舖，建議商場多辦泊車或其他購物優惠活動；另一區議員吳婉秋則稱海麗邨有12座居民，但超級市場、日用家品店及便利店都先後退場，認為房署與舊租客談續租時，如租戶經營困難，應可考慮調節租金。

區議員林偉文也指，白田商場有租戶離場，租戶反映賣鞋要3萬元租金，在營商環境差、人流減少情況下，但租金卻沒有下調；陳龍傑則指石硤尾街市現時只有一半店舖做生意。

立法會議員鄭泳舜稱，日用品店、超市結業，令市民只能步行到較遠或價格較貴的地區購買日常用品，變影響市民生活質素，建議署方應調整租金，或主動出擊找新租戶，並要做好宣傳推廣吸引入流，否則最終市民利益會受損。