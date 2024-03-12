流浪動物｜愛協青衣中心開幕　新界區最大動物醫院料下半年啟用

愛護動物協會位於青衣、逾9萬平方呎的賽馬會百周年中心今日（12日）舉行開幕典禮。愛協指，中心設有新界區最大的動物醫院，為寵物、流浪動物提供服務，預計會在下半年啟用。另外，中心亦有逾8,000呎的領養部，以及1.4萬呎的空間作動物生育控制及其他福利之用，以收容更多有需要動物、並減少流浪動物的數量。



愛護動物協會位於青衣、逾9萬平方呎的賽馬會百周年中心今日（12日）舉行開幕典禮。（郭梓謙攝）

青衣中心由香港賽馬會慈善信託基金捐助3億元興建，愛協的營運資金只有1%來自政府資助，而新中心部的設施及儀器則由其他捐贈者支持。愛協指，中心的動物醫院包括手術室、病房區域佔16,500呎，有完整化驗室、牙科X光、超聲波儀器；同時提供針灸、中獸醫、物理治療服務；故可為區內有需要動物、流浪動物提供全面醫療服務。

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中心為新界區最大型的動物醫院，中心第三及第四層設有共五間手術室，另設兩間貓狗絕育手術室，能應付更多的動物手術。新建的青衣中心更設有三間貓狗隔離病房，負責人指，灣仔的中心僅得一間隔離病房，青衣中心能提供更多位置予患有傳染性疾病的貓狗養病。另外，中心亦設有恆溫病房，供有特殊需要的動物使用。

愛協又特別提到，近期收到不少新界區動物問題求助，而中心位於新界，即可讓愛協督察更快到場處理求助。

除了設有領養部和動物醫院外，中心亦有動畫場景課室供學童了解不同動物、福利議題，培育下一代尊重、愛護動物。青衣中心配有4間教室，其中一個為全港首創以動物知識及福利為主題的沉浸式課室，明日（13日）開始可予公眾以團體形式預約使用。平日每節90分鐘的沉浸式課堂，學生或小童收費為180元一位，老師或成人則為150元一位；星期六、日學生或小童收費為200元一位，老師或成人為160元一位。

此外，中心亦有一系列寵物友善空間設施，可讓寵物主人與不同愛寵人士交流。位於中心天台的共享空間佔地逾6,400平方呎，可予公眾以團體形式租用，享受天台新鮮空氣及海景。

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中心設領養部、寄養服務

青衣中心是愛協第四間提供領養服務的中心，設有貓、狗、珍禽異獸待領養室，可予有心人士到中心進行領養。中心在全面投入服務後，預料能額外照顧1,200隻待家動物。中心更配有三間狗隻訓練室，用以預備狗隻適應領養後的新生活。

青衣中心位近香港國際機場，因此提供的寄養服務可便利離港不便照顧愛寵的人士，中心分別提供23及55間獨立貓、狗籠舍供會員使用，更配備寵物美容服務予愛動物人士預約。