港大、愛協研究：6年170宗虐待動物案未被檢控　促加量刑指引

本港近年虐待動物個案頻生。香港大學法律學院與香港愛護動物協會進行研究，審視愛協2013至2019年數據庫中335宗涉嫌虐待動物案件，發現當中逾170宗案件未進行檢控。團隊解釋，涉嫌主動式虐待的案件未被檢控，主要原因是警方無法找到犯人，或在檢查時無法發現身體受傷的證據。



另外，研究列出2014年一宗囤積動物案件個案，被告設立「救援收容所」，將95隻狗關在村屋和圍欄中，惟長期沒有餵食。發現時20隻狗已死亡，屍體更被其他狗隻進食。然而負責人最後僅被判160小時社會服務令和罰款。報告促請政府引入動物的謹慎責任，完善現行反虐待的法例；以及加入量刑指引。



研究分析335宗涉嫌虐待動物案件中，以主動式虐待動物佔最多，達118 宗，當中55宗未檢控；第二大類別案件為102宗包括營養不良和遺棄等忽視照顧案件。此外，亦涉59宗懷疑毒害案件，惟只得兩宗有檢控。研究發現，狗隻是所有虐待類型的主要受害者。

報告指，大多數案件涉及動物主人或家庭成員造成創傷性身體傷害或疏忽。涉及疏忽照顧的案件中，大部份狗隻在沒有食物、水的情況下被遺棄在私人處所內，當中不少案件主人並非與動物同住，而近三分之一動物發現時已經死亡。報告又指出，約20%案件中，遺棄動物的犯人因警方未能在6個月的檢控時限內及時找出，而避過檢控。

香港大學法律學院與香港愛護動物協會進行研究，審視愛協2013至2019年數據庫中335宗涉嫌虐待動物案件。（港大提供）

報告又列出兩宗值得關注的案件，除了2014年案件外，亦包括2019年時，有營運10年的收容所囤積的102隻狗和44隻貓，惟發現時其中28隻狗及8隻貓已死亡。該收容所環境惡劣，場主亦沒有為貓狗提供食物和水。然而場主每月收取4,000至8,000元的捐款，最後被判處10個月監禁。

報告批評，嚴重虐待的平均刑期僅略有增加，在嚴重虐待動物的案件中，只有不到一半的被告被監禁，平均刑期僅為2.4個月，遠低於外國同類案件。團隊建議，本港迫切需要制定收容所牌照法例，並須引入規管對動物履行謹慎責任（Duty of care）的法例；亦應改善監管使用動物捕捉器的規例。