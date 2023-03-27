疫後兼移民潮影響狗隻領養率　愛協：上月僅9隻獲領養

隨著疫情緩和、各地通關，社會秩序步入復常之路，但困在動物收容所等候領養的毛孩子，卻在移民潮及疫情之下，仍在苦等一個家。愛護動物協會執行副總監Louisa表示，中心獲領養的狗隻由過去每月20隻，到上月只得9隻，惟接收回來狗隻卻沒有減少；她又說，近兩年移民潮出現，亦令被遺棄街頭和棄養的狗隻數量增多：「有部分人可能是考慮到動物移民太過昂貴，不想帶同牠們一同移民，亦有些人是因移民的航空公司不讓犬類動物上機，無可奈何下被迫要棄養。」



領養率按月下跌四成

愛護動物協會執行副總監Louisa表示，在疫情初期，協會狗隻的領養數目有明顯上升趨勢，2020年至2021年期間的狗隻領養數目比19年新冠疫情前上升近一成。不過，自今年1月全面通關後，領養數字明顯回落，協會獲領養的狗隻由過去每月20多隻，到上月只得9隻，按月平均下跌近四成：：「當中原因眾多，特別是領養狗隻，因為狗狗相對需要花較多的時間陪伴，工作繁忙的人，未必有時間照顧，亦都有些人因為考慮想移民，而因此卻步。」

Louisa指出，領養數字大跌，惟接收回來狗隻數量卻沒有減少，近兩年移民潮的出現亦令被遺棄街頭和棄養的狗隻數量增多：「有部分人可能是考慮到動物移民太過昂貴，不想帶同牠們一同移民，亦有些人是因移民的航空公司不讓犬類動物上機，無可奈何下被迫要棄養。」

狗隻領養中心內有九成屬唐狗

Louisa又指，香港人仍然追捧純種狗的大勢下，協會領養中心內的唐狗十分少人問津，等候領養的狗狗中，佔九成的品種都是唐狗：「牠們很多時並不是人們領養的優先選擇，尤其是年齡較大的黑色唐狗在中心內亦較難被領養。」

Louisa的辦公室內不時可見一隻外型健碩的唐狗，安靜坐在她身旁。她說，在去年五月加入愛協前，從未動過養狗的念頭，但最終在機緣巧合下遇上愛犬Loki：「公司經常會舉辦「Puppy Friday」，讓一大班幼犬們在辦公室內玩樂一番，當時見到Loki的第一眼便愛上牠。」之後她每天都會到領養中心探望Loki，亦因當時女兒要到加拿大留學，令她有感孤獨，在認真考慮了兩星期後，便領養了當時只得5個月大的Loki。

冀打破大眾對唐狗的刻板印象

Louisa說，一般大眾對唐狗有既定的刻板印象，認為唐狗是兇猛以及是不能被飼養的品種，只能用來守門口，亦在帶同出外散步期間，感受到香港大眾對唐狗的不友善：「有次和Loki散步，有拖住小朋友的大人一看見牠就叫小朋友走開。」

她冀望社會大眾能打破對唐狗的刻板印象，以自身的飼養經驗告訴大家，唐狗如其他品種一樣，同樣能成為人類最忠誠和友好的伙伴，亦應受到喜愛：「唐狗是香港代表，是十分珍貴的本土品種，更因有混種基因的優勢，相對純種狗會比較少病痛、更健康長壽，又十分忠心。」

她又補充，目前愛協有超過100隻狗狗，當中有70隻小狗正等待有心人給予牠們一個家，其中68隻現正身處愛協動物領養中心，而近月亦將會有54隻狗狗由暫養家庭回來，現時狗隻領養中心飽和問題十分嚴峻，幫助到的狗隻數目恐怕將愈來愈少：「希望透過灌輸正面的訊息及教育，改變人們對唐狗的誤解，讓領養中心仍在等候的毛孩們能早日找到一個屬於自己的家。」