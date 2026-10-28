城大調查：港人用AI意願上升　逾半憂工作遭代　醫療傾向醫生主導

城市大學最新公布一項針對人工智能社會影響的長期追蹤調查。結果顯示，港人使用AI的意願在過去一年半內持續攀升，但憂慮職位被取代的恐慌感絲毫未減，超過五成市民擔心飯碗不保，當中尤以初入職場的年輕世代及學士學歷群體最感焦慮。



逾五成人恐飯碗不保 20至34歲青年焦慮感破六成

是次研究由城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧（Christine Huang Yi-hui）帶領團隊進行，研究自2025年2月至2026年7月歷時一年半，分三輪網絡問卷追蹤港人態度。在第三輪1,362名20歲或以上受訪市民中，包含398名連續參與全部三輪調查的固定追蹤樣本。

是次研究由城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧（Christine Huang Yi-hui）帶領團隊進行。（城大提供）

數據顯示，港人對AI的使用意願從2025年初的67.4%逐步上升至2026年中旬的77.5%，累計增加10.1個百分點。然而，最新一輪調查中仍有53.7%受訪者明言憂慮工作會被AI取代，該數字與去年同期水平維持一致。

三輪調查中市民使用AI意願的變化。（城大提供）

交叉分析揭示，年齡介乎20至34歲的受訪者中，高達61.3%對職業前景感到不安；持有學士學位的受訪者焦慮比例達60.6%；家庭月入介乎3萬至6萬港元的中產階層，亦有56.6%表示憂慮。結合勞工及福利局9月公布的人力推算中期更新數據，全港約兩至三成職位恐面臨重組，令職場心理壓力進一步發酵。

三輪調查中市民對工作被AI取代的憂慮程度。（城大提供）

不同年齡組市民對工作被AI取代的憂慮程度。（城大提供）

不同教育程度市民對工作被AI取代的憂慮程度。（城大提供）

不同家庭收入市民對工作被AI取代的憂慮程度。（城大提供）

城大團隊發現，當排除年齡與收入等人口變數後，個人若越懂得實際操作AI工具、理解底層技術邏輯且具備足夠資訊判斷力，其被取代的心理恐懼感便會顯著下降。黃懿慧指出，市民越願意用AI卻依然擔心被淘汰，關鍵解方在於建立「AI素養」，政府、教育機構及企業除了傳授工具操作外，應著重培育認知邏輯與適應職場轉變的深層能力。

健康管理「想用但未常用」 臨床診症堅持醫生親自把關

醫療健康範疇方面，57.6%受訪者表示願意運用AI管理個人健康，但實際經常使用AI查詢症狀、索取生活建議或追蹤慢性病者僅有34.5%，呈現「想用但未常用」的落差。恆常使用者多數集中於20至34歲青年（38.0%）、學士學歷人士（40.2%）以及家庭月入逾6萬港元的高收入組別（43.0%）。

市民使用AI協助健康管理的意願。（城大提供）

市民實際使用AI協助健康管理的頻率。（城大提供）

不同年齡組市民使用AI協助健康管理的頻率。（城大提供）

不同教育程度市民使用AI協助健康管理的頻率。（城大提供）

不同家庭收入市民使用AI協助健康管理的頻率。（城大提供）

當面對正式臨床診斷時，市民對技術的防備界線相當分明。「醫生主導、AI協助」的模式獲得最高信任度，達62.5%，甚至超越單純「醫生獨立診斷」的59.5%與「AI主導、醫生覆核」的48.2%；若完全交由「AI獨立診斷」，信任度則急挫至24.9%。

市民對不同AI醫療模式的信任程度。（城大提供）

黃懿慧表示，市民並不打算把所有健康事務交託予AI，平日搜尋生活保健或自查輕微症狀尚可接受，但面對關鍵診症與醫療決策，公眾依然堅持需要專業醫生在場把關。